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律師暗槓當事人72萬元裁判費 法官判決須全數吐出來
陳姓律師受李姓民眾委任承辦民事案件，被控挪用李給他的裁判費，刑事部分陳依背信罪判有期徒刑8月確定，李後來亡故，其繼承人提告向陳求償，台北地院審理，判陳須給付72萬1662元給李的繼承人。可上訴。
法官審理認為，陳擅自挪用裁判費供自己投資的事業作為資金周轉，違背受委託處理訴訟事務的任務，判陳須返還這筆裁判費。
李的繼承人主張，陳姓律師在2014年4月受李委任承辦民事訴訟案件，李將裁判費72萬1662元匯給陳，陳卻遲未將款項繳給法院，甚至將款項挪作私用，造成李受有72萬1662元的損害。
陳姓律師辯稱，李雖然有匯款，但民事案件因調解暫緩繳納，後來因調解成立而無須再繳訴訟費用；陳辯稱，他曾替李墊付鑑定費用10萬元，沒有不法行為，且與李另有債權債務關係，裁判費應可相互抵銷。
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