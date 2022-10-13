律師暗槓當事人72萬元裁判費 法官判決須全數吐出來

陳姓律師受李姓民眾委任承辦民事案件，被控挪用李給他的裁判費，刑事部分陳依背信罪判有期徒刑8月確定，李後來亡故，其繼承人提告向陳求償，台北地院審理，判陳須給付72萬1662元給李的繼承人。可上訴。

法官審理認為，陳擅自挪用裁判費供自己投資的事業作為資金周轉，違背受委託處理訴訟事務的任務，判陳須返還這筆裁判費。

李的繼承人主張，陳姓律師在2014年4月受李委任承辦民事訴訟案件，李將裁判費72萬1662元匯給陳，陳卻遲未將款項繳給法院，甚至將款項挪作私用，造成李受有72萬1662元的損害。