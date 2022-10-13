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愛慕帥醫師…女患者控在病房遭性侵 檢方：她根本沒住院

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄某醫院精神科林姓主治醫師，因外型斯文，被愛慕的女患者纏上，林男退休後，卻被女方指控曾在病房趁她昏睡時性侵，但林男挨告喊冤，稱他早在5年前就退休，跟女方指控的時間根本兜不攏，高雄地檢署調查後，發現女方遭性侵的時間點，並未入住該院，林男也未在她指控時間點任職於該醫院，偵結處分不起訴。

檢方調查，林男從1995年7月起在高雄這間醫院任職，直到2017年2月28日辦理退休後，到外開設診所。沒想到退休4年後，今年中卻被曾診治的女患者提告，指控林男曾在她2018年間入住醫院精神科病房時，趁她昏睡性侵得逞。

離開醫院5年多的林男，挨告後向檢方喊冤，稱提告女患愛慕他，看診時就常造成醫療團隊困擾，況且他2017年2月以後就已退休，沒在醫院任職，怎可能隔年還在精神科病房性侵女患者。

檢方行文醫院，確認林男已在2017年3月就退休離職，且根據女患者病歷資料，發現她並未在2018年間入住該院精神科病房，因林並未在女方指控的時間內任職，女方也未入住病房，綜合相關事證後，認為林性侵罪證不足，不起訴處分。

高雄一名退休的精神科醫師，被女患者指控4年前在病房涉嫌性侵，但檢方發現女方指控時間點並未住院，不起訴醫師。 示意圖／Ingimage
高雄一名退休的精神科醫師，被女患者指控4年前在病房涉嫌性侵，但檢方發現女方指控時間點並未住院，不起訴醫師。 示意圖／Ingimage

性侵 醫師 患者

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