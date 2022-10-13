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條子鴿臉書「一連7天道歉」 誹謗謝長廷義子官司可望落幕

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

筆名「條子鴿」的前員警酈俊睿因影射謝長廷養子張維洲交通違規耍特權依加重誹謗罪起訴。本報資料照片
筆名「條子鴿」的前員警酈俊睿因影射謝長廷養子張維洲交通違規耍特權依加重誹謗罪起訴。本報資料照片

化名「條子鴿」的退休員警酈俊睿在網路指曾開罰「政二代」闖紅燈遭警察局長官懲處，影射行政院前院長謝長廷義子張維洲關說，被訴加重誹謗罪；台北地院昨天傳喚酈出庭，酈當庭道歉，晚間並在網路發文道歉，官司近日落幕。

依酈俊睿與張維洲的調解內容，酈必須在自己的臉書粉絲專頁發道歉聲明7日，張即同意撤回告訴，如果酈履諾，誹謗官司可望以和解收場，由承審法官對酈作出不受理判決。

酈俊睿的網路道歉明為：

本人酈俊睿出於誹謗張維洲之惡意，於民國110年9月4日在本人的臉書社群網站「條子鴿」粉絲專頁，誣指張維洲闖紅燈遭攔停後，氣焰囂張地嗆本人「你到底知不知道我爸是誰」，還於收受罰單後，仗著父親是行政院長，向臺北市政府警察局施壓，造成張維洲名譽嚴重毀損，本人深感歉意，在此鄭重道歉。

同一事件，酈曾被士林分局依違反社會秩序維護法造謠事由移送法辦，不過，法官已裁定不罰。

酈俊睿2021年9月4日晚間在臉書粉絲專頁貼文，指某次攔查闖紅燈駕駛，卻遭駕駛嗆「你知道我爸是誰嗎？」，酈逕行舉發後，卻被警局長官處以2支申誡，酈在文末寫「不知遠在日本的謝先生是否收到我深深地思念」。

不過，酈發文後，警方隨即發布新聞稿指酈的任職時間，是2007年11月至2012年10月、2014年10月至2020年12月，且均在萬華分局服務，期間未曾擔任偵查佐及特殊任務警力。

警方當時表示，謝長廷擔任行政院院長期間，酈並未在台北市服務，且此名退休警察也沒有因執勤態度不佳而有懲處相關紀錄。

至於張維洲被影射後，對酈俊睿提告加重誹謗罪，檢察官偵辦認為，酈影射張維洲闖紅燈遭攔並關說的內容不實，言論已損害張的社會評價、人格尊嚴，將酈起訴。

條子鴿在臉書上貼出道歉啟事。 圖擷自條子鴿臉書粉專
條子鴿在臉書上貼出道歉啟事。 圖擷自條子鴿臉書粉專

謝長廷

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