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條子鴿臉書「一連7天道歉」 誹謗謝長廷義子官司可望落幕
化名「條子鴿」的退休員警酈俊睿在網路指曾開罰「政二代」闖紅燈遭警察局長官懲處，影射行政院前院長謝長廷義子張維洲關說，被訴加重誹謗罪；台北地院昨天傳喚酈出庭，酈當庭道歉，晚間並在網路發文道歉，官司近日落幕。
依酈俊睿與張維洲的調解內容，酈必須在自己的臉書粉絲專頁發道歉聲明7日，張即同意撤回告訴，如果酈履諾，誹謗官司可望以和解收場，由承審法官對酈作出不受理判決。
酈俊睿的網路道歉明為：
本人酈俊睿出於誹謗張維洲之惡意，於民國110年9月4日在本人的臉書社群網站「條子鴿」粉絲專頁，誣指張維洲闖紅燈遭攔停後，氣焰囂張地嗆本人「你到底知不知道我爸是誰」，還於收受罰單後，仗著父親是行政院長，向臺北市政府警察局施壓，造成張維洲名譽嚴重毀損，本人深感歉意，在此鄭重道歉。
同一事件，酈曾被士林分局依違反社會秩序維護法造謠事由移送法辦，不過，法官已裁定不罰。
酈俊睿2021年9月4日晚間在臉書粉絲專頁貼文，指某次攔查闖紅燈駕駛，卻遭駕駛嗆「你知道我爸是誰嗎？」，酈逕行舉發後，卻被警局長官處以2支申誡，酈在文末寫「不知遠在日本的謝先生是否收到我深深地思念」。
不過，酈發文後，警方隨即發布新聞稿指酈的任職時間，是2007年11月至2012年10月、2014年10月至2020年12月，且均在萬華分局服務，期間未曾擔任偵查佐及特殊任務警力。
警方當時表示，謝長廷擔任行政院院長期間，酈並未在台北市服務，且此名退休警察也沒有因執勤態度不佳而有懲處相關紀錄。
至於張維洲被影射後，對酈俊睿提告加重誹謗罪，檢察官偵辦認為，酈影射張維洲闖紅燈遭攔並關說的內容不實，言論已損害張的社會評價、人格尊嚴，將酈起訴。
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