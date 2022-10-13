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抓錯人？ 被視為詐欺車手遭警逮捕 法官當庭釋放

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市上月底有名未成年少年到市區某銀行提領大筆現金，行員發現可疑通報當地派出所，懷疑他是詐欺車手帶回調查，未料，旋即有律師到場，向台南地院提出提審，經法院開庭審理後，認警方證據不足，當庭釋放，引發基層警界一陣嘩然。

台南地院表示，本件員警以詐欺取財、違反洗錢防制法的現行犯逮捕被逮捕人，是以被害人被騙匯款2萬元至台新銀行帳户後，該台新銀行帳戶曾匯款100元至被告申設的台灣銀行帳戶為由。然本件無法以上開情況即認被逮捕人為詐欺取財及違反洗錢防制法的現行犯或準現行犯。

台南地院認為，本件員警逮捕被逮捕人於法有違，聲請人聲請為有理由，因此裁定釋放被逮捕人。

警分局指出，派出所員警接獲銀行通報，該少年赴該行提款時，形跡可疑，經調查後，懷疑為詐欺集團的車手，帶回調查，然而，沒多久即有律師到場了解狀況，律師與少年也不相識，向法院聲請提審後，當庭釋放。

面對違法逮捕？警方表示，未來會更加謹慎。據指出，隔天少年又到該銀行提款，行員等也通知派出所再次到場，然而，該銀行帳戶並列警示帳戶，建請銀行循洗錢防制法相關管道通報，眼睜睜看著他提款離開。

警方說，事實上，許多被騙民眾當下不覺得被騙，諸如假投資，跟著老師投資，用自己的錢領高額投資報酬，過段時間對方銷聲匿跡才驚覺上當，比比皆是。有鑑於此，在帳戶有異常大筆金額進出可疑，警方有所掌握，一旦被害人發覺問題後，即可掌握可疑對象，進一步發動追查。

台南市上月底有名未成年少年到市區某銀行提領大筆現金，警方懷疑他是詐欺車手帶回調查，經律師向台南地院提出提審，認警方證據不足，當庭釋放。圖／本報資料照
台南市上月底有名未成年少年到市區某銀行提領大筆現金，警方懷疑他是詐欺車手帶回調查，經律師向台南地院提出提審，認警方證據不足，當庭釋放。圖／本報資料照

台南 詐欺 洗錢

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