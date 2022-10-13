寄掛號讓員工拆看少奶奶「討客兄」 失愛人妻確定賠6萬

中壢一家公司的少奶奶與嚴姓人夫有染，王姓少東帶著妻子拜訪嚴妻，希望她約束丈夫不要再糾纏、騷擾，嚴妻事後寄限時掛號信到公司，指責王妻「討客兄」「小三」「破壞他人家庭幸福美滿」且欲求不滿，員工拆開信件後詫異不已，耳語四起。王姓夫妻認為隱私、名譽權遭侵害，各求償30萬元，台灣高等法院判嚴妻各賠償3萬元確定。

王姓少東因得知妻子與嚴姓男子有婚外情，去年2月5日帶著妻子找前妻，把事情攤開來講，並希望嚴妻能夠轉告她丈夫別再糾纏。

翌月2日，嚴妻寫了一封信到王家經營的企業公司，內容寫道「整個事件的開端是你的太太不檢點的行為造就了今天的局面」、「三番兩次不斷的試圖從我先生的身上得到慰藉並主動暗示他的需求」，還說「我對於你必須天天去面對一個可以把另一半極私密的性癖好行為跟外人當作茶餘飯後的笑話，腦子裡想的卻都是與另一個男人相好的畫面。讓我為你有這樣的另一半感到悲哀」。

因這封信「收件人」寫的是企業公司的名字，員工為了看信件內容，卻瞧見秘辛。

王姓夫妻提損害賠償訴訟，但桃園地院認為信函上方有手寫「麻煩請轉交王○○先生，謝謝」的文字，公司員工在拆信後應該轉交，無權詳閱私人信件內容，嚴妻可能沒想讓第三人知悉。此外，桃院認為王妻曾抱怨丈夫「用你摸過摳過還沒清洗的包皮、陰莖、睪丸的髒手來摸我身體、臉、我的嘴巴，一切舉動都非常噁心變態」，嚴妻責罵王姓夫妻，屬於意見表達，判嚴妻無須賠償。

一審敗訴後，王姓夫妻上訴。高院認為這封信的信紙有字的部分「朝外對折」，除下方倒數七行的内容無法檢視外，其他的字統統看得到，無法避免經手的員工觀覽，王姓夫妻主張名譽權和隱私權遭侵害有據。