檢察總長邢泰釗赴雲林 提供選舉查賄「祕方」

選舉將屆，為遏止賄選歪風，雲林地檢署今天下午邀集警、調、政風、移民署等單位，召開「地方公職選舉分區座談會」，法務部次長陳明堂、檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝等也參加，並就雲林地區選情、情資收集、查賄及反賄工作進度、執行績效等事項進行報告，同時對於執行實務可能遭遇之問題交換意見。

高等檢察署臺南檢察分署檢察長朱家崎、法務部檢察司副司長簡美慧、廉政署長莊榮松、調查局廉政處長吳以公、刑事警察局副局長邱紹洲等人也與會，和雲林查賄小組共同商討如何有效查賄。法務部次長陳明堂特別提示要注意「公投」投票所可能衍生的投票問題，並希望各單位執行查賄，應加強情資蒐報共享、統合及有效，分進合擊、交叉火網、24小時嚴守，並強調查賄就是最好的反賄，須從點線面開展。

曾在雲林地檢署擔任檢察長的檢察總長邢泰釗，以回娘家心情和大家分享查賄經驗，尤其對雲林的選舉環境有所了解，希望提供更有效的查賄要領，他指出，從資料顯示雲林查賄工作已準備就緒，提醒仍要注意跨轄區情資交換的重要性，以及新聞稿發布也要注意避免遭人質疑意圖影響選情，影響機關公正形象。

「查賄不是體力活，是技術活，法律活」邢泰釗以實際案例說明「投、約、認、搖、行」5項構成賄選判斷的標準，並於會後開課導讀由最高檢察署編纂的「2022公職人員選舉罷免偵查要領彙編」，就查緝現金、旅遊、餐會招待、政策賄選、離島特殊賄選型態、幽靈人口案件、黑函查扣、假訊息及境外賄選等策略詳細解說，期勉善用「變通、快速、協同辦案」三大查賄原則，提升成效。