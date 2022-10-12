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矯正署辦社會責任論壇 蔡清祥：5000受刑人曾參與監外作業
矯正署今天舉辦「自主監外、公私合作、創造三贏」企業誠信暨社會責任論壇，27家廠商、37所矯正機關共同參與；法務部長蔡清祥致詞表示，感佩企業界本於公益與關懷願意提供職缺接納受刑人，有效協助受刑人順利復歸社會。
蔡清祥說，矯正署2017年起推行自主監外作業，迄今核定5000人參與監外作業，有166家廠商參與，2020年底達成1200人同時在外作業的目標，並有200名受刑人出監後獲得合作廠商接納繼續留任。
廉政署副署長沈鳳樑說，在公私合作中，將持續鼓勵企業融入公開透明、社會參與的內涵，以深化企業與機關的交流。
論壇透過「企業誠信治理經驗」及「自主監外作業成效」議題探討矯正機關與企業廠商的合作現況與成果，由梧濟工業公司董事長張和明分享公司經營理念，世紀離岸風電公司副董事長陳國進則認為，民間企業協助受刑人取得證照，將提高受刑人出監求職的優勢。
學者賴擁連說，廠商提供受刑人工作機會，出監後讓受刑人有穩定的收入，就可以大幅降低再犯率。
矯正署科長詹國裕、更生保護會執行長許瑜庭一致表示，透過監外作業可使受刑人提早接觸職場生活，在出監後得以兼顧家庭與經濟，更能實質協助受刑人復歸社會。
矯正署指出，未來將持續以「誠信」為本建構矯正教化、家庭支持與公私合作三方協力機制，也將廣納各界意見積極辦理教化政策。
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