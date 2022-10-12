影／特權買酒餘波蕩漾 金門民眾狀告楊鎮浯盼司法調查

董楊宗親會買酒一事餘波蕩漾，今天有一位自稱熱愛金門的民眾王經軍前往金門地檢署按鈴告發前金酒公司董事長李增財、金門縣長楊鎮浯與其父楊肅元，他質疑董楊宗親會以迂迴方式透過黑松總經銷購買訂製酒是否有弊端，提出控訴，希望司法單位能查明當中有無不法。

對此，金門縣長參選人楊鎮浯競選總部表示，針對坊間及網路各項不實謠傳及有心人士操弄之選舉手段，為還給鄉親一個理性、公義的生活環境，楊鎮浯團隊絕不姑息養奸，將針對相關人士進行依法告訴，或依法報請警察機關進行偵察，以正視聽。

自稱在金門經商10多年的王經軍說，他對這段期間，金酒營收獲利持續下滑且公司經營管理顯然不佳的情況感到憂心，所以他今日針對楊鎮浯的父親楊肅元以董楊宗親會迂迴方式透過黑松總經銷購買訂製酒的弊案提出控訴，並且專程到金門地方法院檢察署按鈴狀告。

王經軍提出聲明，籲請檢察官查明，他引用刑法342條，控訴金酒公司前任董事長李增財涉犯背信罪，因為李增財為楊鎮浯參選2018年縣長選舉時的競選總幹事，選後即被派任擔任金酒公司董事長，後又擔任副縣長，李增財在此案及其他公務中是否涉有以私害公導致金酒蒙受信譽與商益上的損失，他質疑是否形成一股利益交換網絡，侵蝕金門與金酒；點名楊肅元及楊鎮浯父子是共同正犯。

此外，王經軍也說，金酒公司建廠70多年以來，所有的客製酒，包含立法院訂製酒都是金門陶瓷廠的陶瓷瓶，首個破例的就是2019年董楊宗親會的紀念酒，質疑為何他們可以透過黑松，首次客製玻璃瓶裝的酒品。

王經軍還提出，這種客製玻璃瓶酒品，為何所有金門的民間社團都不知道？懷疑是特權管道取得相關資訊；此外，他也說明，民間社團向金門陶瓷廠定製酒後，金酒公司只負責酒基買賣，相同0.6公升的酒基就要540元，為何楊肅元向黑松購買的玻璃瓶裝訂製酒的酒基只要3至4百元，當中差價200多元。

王經軍引述，以日前金酒公司副總陳啟展說明的客製酒的獲利都是設定在30%，這起董楊宗親會訂製酒專案相比，金酒公司在此案上的獲利報酬率僅16%，少了近百分之50。

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