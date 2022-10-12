雲林選舉座談 陳明堂：查賄不是體力活、是技術活
雲林縣年底選情升溫，法務部次長陳明堂今天到雲林地檢署視察選舉查察業務時，強調查賄不是體力活，是技術活、法律活，盼查緝單位加強橫向、跨機關聯繫，締造更亮麗查賄成果。
雲林地檢署今天舉行「111年地方公職人員選舉分區座談會」，陳明堂、最高檢察署檢察總長邢泰釗、台灣高等檢察署檢察長張斗輝等人出席，邀集縣內檢、警、調、憲與移民署等查緝單位與會。
陳明堂在會中肯定雲林地檢署等單位查賄準備工作，並指出查賄就是最好的反賄，期許各單位執行查察賄選時，要注意情資蒐報及有效性，並加強橫向、跨機關的聯繫，防制選舉暴力與選舉賭盤，締造更亮麗查賄成果。
邢泰釗表示，「查賄不是體力活，是技術活、法律活」，查緝賄選不外乎有各類現金、旅遊、餐會招待、政策賄選、離島特殊賄選型態、幽靈人口案件、黑函查扣、假訊息及境外賄選等。
邢泰釗期許查緝單位善用「變通、快速、協同辦案」3大查賄方法，提升成效，全力掃除賄選，淨化選風。
雲林地檢署近期已查獲許姓麥寮鄉代參選人涉透過樁腳買票、大埤鄉沈姓村長參選人捐款寺廟尋求支持等4案；根據雲林地檢署統計，選舉情資有84件，其中選他案46件，選偵案則有6件，賄選樣態以現金買票和送禮為大宗。
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