遭指1票1萬元 楊鎮浯競選辦公室按鈴申告
金門縣長楊鎮浯競選辦公室人員今天到地檢署按鈴申告，告發林姓民眾透過通訊軟體指楊鎮浯1票新台幣1萬元，涉及誹謗與意圖使人不當選；同時祭出檢舉獎金最高60萬元。
楊鎮浯競選辦公室執行長石兆瑉下午3時，在發言人陳向鑫、縣黨部書記長陳汶強等人陪同下到金門地檢署提告。石兆瑉出示手機截圖說，林姓民眾在通訊軟體LINE上稱，「這一屆總預算聽說5-6百億，拿1%就有5-6億政治獻金，分配給選民1票1萬，金門總投票才不足5萬票……沒有拿到錢的朋友，站出來投福海」。
石兆瑉表示，以上言論足以毀損楊鎮浯名譽，且影響選民對楊鎮浯品德操守及政治形象的判斷，違反刑法第310條第1項或第2項的誹謗罪，以及公職人員選舉罷免法第104條意圖使候選人不當選散布虛構事實罪。
石兆瑉說，楊鎮浯原本不打算追究，但近來坊間甚至有人刻意散播「楊鎮浯做一任縣長貪污了數十億」不實謠言，競選總部不得已按鈴申告。
另外，楊鎮浯競選辦公室同時公布將提供檢舉獎金給檢舉不實謠言的民眾，成案經地檢署起訴獎金10萬元，經法院一審判定有罪再加50萬元，遏止選舉歪風。
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