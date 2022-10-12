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新冠確診隔離騎車趴趴走 交通違規被抓包緩起訴罰2萬

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

簡姓女子確診新冠肺炎，卻在隔離期間擅自騎機車出門，在北市內湖成功路5段與大湖山莊街口，因交通違規遭警方攔查開單。警方透過M-police警用小電腦，發現她正處居家隔離期間，全案經北市衛生局告發，士林地檢署認定，簡女違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，給予緩起訴處分，繳公庫2萬元。

緩起訴書指出，簡女坦承犯行，她確診後有收到隔離通知書，隔離期間是今年5月19日至26日，但在隔離第三天，今年5月21日下午3時許，違反規定騎機車出門，行經成功路5段與大湖山莊街口，違規遭大湖派出所員警開單。

衛福部2020年１月15日公告，新冠肺炎為第五類法定傳染病，確診須隔離，確診者不得擅自離開指定隔離處所。警政署M-police系統導入身分查詢功能，可查察趴趴走的居家檢疫、居家隔離對象，用以維護民眾健康。這次警方使用系統查到簡女是居家隔離對象，全案函請北市衛生局裁罰，衛生局再依法告發。

檢察官認為，簡女一時失慮致罹刑章，犯後坦承犯行，歷經司法程序應有所警惕，考量犯罪情節輕微，依刑法第57條事項及公共利益維護，給予緩起訴處分，緩起訴處分1年，緩起訴確定8月內向公庫支付2萬元。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

居家隔離 衛生局 新冠肺炎

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