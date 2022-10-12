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書記官打錯法官名字釀判決瑕疵遭撤 中院將請檢方上訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地方法院日前一件妨害性自主判決出現「法官未參與審理卻參與判決」重大瑕疵，上訴至第三審被最高法院揪出；近期另一件公共危險判決則經台中高分院以同理由撤銷發回，台中地院表示，該案為書記官將陪席法官名字打錯，法官確實有參與審理、判決，將透過台中高分檢提起上訴。

台中地院2019年審理江姓男子性侵酒醉女，依強制性交罪判他4年2月，當時二審台中高分院未發現程序瑕疵，以原審認事用法無違誤駁回，直至上訴三審，最高法院發現一審參與審理、判決法官不同，才接連撤銷發回地院；曝光後台中地院啟動自律委員會調查。

近期台中高分院撤銷台中地院一件縱火案判決，理由是台中地院今年4月14日早上9點30分審判時，依審判筆錄記載，是由審判長法官黃司熒、法官許慧珍及法官江健鋒參與審理，但5月12日判決正本上，所列的參與判決法官則是，審判長法官黃司熒、法官田雅心及法官江健鋒。

台中高分院認為，一審並無更正審判筆錄，也查無判決書誤載的更正裁定，可認原審判決其中法官田雅心「未參與審理，卻參與判決」，依刑事訴訟法第379條第13款規定，未經參與審理之法官參與判決者，其判決當然違背法令。

台中高分院指出，我國刑事訴訟採直接審理及言詞審理主義，訴訟應以公判庭為中心，審判法官原則上須在公判庭上直接聽取兩造當事人攻擊、防禦的言詞、舉止，以獲得心證。

其中，訴訟程序的瑕疵雖可藉由事後補正、追認及後續訴訟接續進行，而受治癒或視同治癒，但包括未參與審理之法官參與判決，因違反法官保留原則、公平法院原則，屬嚴重違背程序的重大瑕疵，不能透過上訴補正程序。

台中高分院審酌，由未經參與審理的法官參與判決，所踐行的訴訟程序之違背法令情形，顯有礙當事人受法院公平審判的訴訟權利，侵害當事人審級利益，是訴訟行為嚴重違背程序的重大瑕疵，因此判處原判決撤銷，發回台中地院，另為適法之處理。

台中地院表示，該件審理、判決的陪席法官自始至終都是田雅心無誤，是因書記官忙中有錯，誤將陪席法官名字打成許慧珍，因原本由許陪席但她請病假才改成田，期間也有病假紀錄可佐，發現錯誤後也有請書記官做處分更正。

台中地院表示，經調查本次狀況和上一件截然不同，書記官繕打缺失已做適度處置，本件法官審理、判決上並無疏失，近期將會彙整相關資料，請台中高分檢檢察官提起上訴。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

刑事訴訟 性侵 檢察官

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