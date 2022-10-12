濫墾千坪國有林地建家族墓園 趙藤雄有罪免入獄但要付2千萬元

遠雄集團創辦人趙藤雄濫墾國有保安林地逾千坪興建家族墓地「天水園」，被檢方依違反森林法起訴，一審判他無罪，但二審逆轉改判1年徒刑，並宣告緩刑4年，須向國庫支付2000萬元，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

判決指出，趙藤雄1997年起擔任遠雄文教基金會董事長，明知苗栗縣後龍鎮一塊土地是農委會林物局的國有保安林地，於父親2003年過世後，將墓地設置在保安林地上，並濫墾整地逾千坪欲設置家族墓園。

趙藤雄得知墓地遭人檢舉，向時任立法委員、現任苗栗縣長徐耀昌求助，召開協調會由苗栗縣後龍鎮公所申請代管保安林地，再由遠雄文教基金會以認養植栽的名義，掩飾非法興建「天水園」，並陸續2009年秋季、2016年夏季，設置母親等家族成員的墳墓。

趙藤雄否認犯行，供稱不知道土地是保安林地，一審判趙無罪；二審認為土地登記謄本已經詳細記載使用分區、類別等項目，趙藤雄不可能不知情。

再者，趙為興建「天水園」，動用遠雄建設公司的人力、物力，甚至求助立委召開協調會，趙也親自率領高階主管出席，討論代管、認養植栽等以利解套的結論，足見趙對興建家族墳墓盡心盡力，凡事親力親為，況且距離「天水園」不遠的路邊設置有「保安林」字樣的大標柱，顯而易見，不採信趙的說詞。

二審指出，趙藤雄身為知名企業負責人，財力豐厚，卻未透過正常管道購買土地或取得合法使用權，擅自占用國有保安林地設置墳墓，破壞自然林地景觀、永續發展，又透過豐厚人脈、政商關係，企圖掩飾非法犯行。

尤其嚴重的是，趙藤雄得知公家單位發函要求限期拆遷，仍在土地上設置母親的墳墓，公然挑戰公權力，始終未能坦承犯行，但考量他在二審期間已拆除全部墳墓，將占用的土地回復原狀，並繳交不法利益，判1年徒刑。