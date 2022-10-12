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婦幼保護「紫絲帶獎」 法務部女檢察官、女觀護人雙獲獎

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

衛生福利部2014年起參照國際紫絲帶運動反暴力精神，以「紫絲帶獎」做為保護服務工作最高榮譽，台北地檢署檢察官蔡沛珊、橋頭地檢署觀護人唐珮玲今年獲獎，法務部長蔡清祥今天公開表揚她們在職場上的貢獻。

蔡清祥說，法務部向來重視婦幼安全議題，對於具有私密犯罪性質之家暴、性侵、重大兒虐等婦幼案件，跨領域結合各網絡資源，進而提高起訴率、定罪率，以達降低再犯風險、有效預防犯罪的目的。

蔡清祥說，今年第8屆「紫絲帶」獎獲獎者中，法務部再次有2位同仁獲獎，分別是蔡沛珊、唐珮玲，且從第1屆至第8屆都有檢察官或主任檢察官獲獎，今年更是首次有觀護人獲獎。

蔡沛珊從事檢察官工作11年，曾歷練婦幼偵查專組、公訴性侵專庭，並於調法務部辦事期間辦理婦幼業務，是「檢察機關重大兒虐案件偵辦流程」、「六歲以下兒童死亡原因檢視機制」法規的推手。

唐珮玲從事觀護工作年資13年，曾獲台灣防暴聯盟優等獎及最佳人氣獎，長期在第一線輔導受保護管束人，積極預防犯罪再度發生，充分展現觀護工作的專業及柔性司法的一面。

法務部表示，為強化對性侵害犯罪付保護管束人再犯，繼2005年推出科技設備監控政策，演進到全區域行蹤軌跡紀錄監控，再於2020年引進諮商及臨床心理師、社工師等專業人力協助受保護管束人之心理衡鑑，全力貫徹再犯預防的目標。

法務部長頒獎給檢察官蔡沛珊、觀護人唐珮玲。記者王聖藜／攝影
法務部長頒獎給檢察官蔡沛珊、觀護人唐珮玲。記者王聖藜／攝影

法務部 檢察官

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