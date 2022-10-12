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30元查賄標準不再？蔡清祥：是否賄選由檢察官個案認定

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

最高檢察署今天公布賄選查察標準，法務部蔡清祥今天表示，外界關心30元查賄標準一事，如文宣品附著在30元以下物品上，可不用偵辦，但實際上是否構成賄選，仍要由承辦檢察官依個案具體認定。

蔡清祥上周在立法院司委會接受質詢，被問及已故法務部長陳定南主政時制定的「30元贈品查賄標準」迄今是否仍適用？他承諾請最高檢選舉查察督導小組一周內重新整理規範，最高檢今天初步公告。

蔡清祥說，就賄選查察的標準，他請最高檢檢察總長刑泰釗就現行的賄選犯行列舉重新檢視、修正，也邀集檢、警、調相關執法人員研商，目前最高檢有初步結論已陳報法務部。

蔡說，法務部今天上午收文後，還在進一步審核，待審核完畢即會正式發函給各執法機關來遵循。

蔡清祥說，所謂個案認定，並非由價格做為界線，會清楚分兩大類，第一類是可能構成賄選或妨害選舉的類型，第二類是顯然不構成的類型，不過，具體個案仍需承辦檢察官來認定。

蔡清祥說，外界關心的30元查賄標準，應界定在文宣品，即文宣資料附著在30元以下物品上的事，可初步認定與賄選無直接關係，不用啟動偵辦，至於實際上是否構成賄選，由承辦檢察官認定。

蔡清祥說30元贈品是否賄選由檢察官個案認定。記者王聖藜／攝影
蔡清祥說30元贈品是否賄選由檢察官個案認定。記者王聖藜／攝影

賄選 蔡清祥 法務部

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