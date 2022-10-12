退伍上尉鐵鎚打死老婆裹屍封箱 一、二審殺人罪判15年

南投周姓男子上尉退伍轉作保險，去年和蔡姓妻子因家庭經濟大吵一怒竟持鐵鎚猛敲、掐脖狠心殺死妻子，留下2名年幼孩子，一審依殺人罪判他15年，蔡的父母不服請求檢方上訴求處無期徒刑；台中高分院審酌，全案已送量刑前評估調查，且周無前科，若處無期尚嫌過重，判處駁回，可上訴。

台中高分院指出，周男和蔡女是夫妻，去年5月7日早上7點多在埔里家中因家庭財務等問題爭吵，周竟拿鐵鎚朝蔡頭部猛力敲擊，蔡女反抗時，周又坐在她身上壓制，並以手掐住脖子害她身亡。

周殺妻後還拿紙箱、膠帶包裹屍體，直到9日早上8點多，將2名年幼小孩交給妹妹後就逃逸，後來因周的岳父、岳母多次聯繫女兒都沒下文，經報警後才查出周男殘忍殺害老婆。

南投地院一審依殺人罪判周15年，蔡的家屬認為原判決量刑過輕具狀請求檢察官上訴，對周男求處無期徒刑；周男在南投地院一審時就坦承殺人，本身並未上訴。

台中高分院考量，南投地院已將周送衛生福利部草屯療養院做重大矚目案件量刑前評估調查，並參考周、蔡夫妻關係，僅因財務狀況爭吵就行凶，其手段凶殘。

台中高分院也審酌，周男童年時期，其父未善盡家庭角色，本身大學畢業、婚後家庭結構大致完整，還有2名子女待養，自己上尉軍職退伍後從事保險業，但有借貸、挪用客戶保險費等方式因應金錢缺口狀況，殺妻造成子女無母可依，岳父母也痛失女兒。