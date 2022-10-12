男與前女友紛爭演變斧頭砸車、空氣槍射擊 當街追打到地檢署旁

彰化縣黃男與前女友有紛爭，而衍生與劉姓友人在市區當街，用斧頭飛丟前女友王姓男友人的車子，更以空氣槍當街射擊，一路追到彰化地檢署旁，彰化地方法院法官認為劉男等不顧是否會波及路人，造成交通危險，將劉男、黃男等5人依妨害秩序公然聚眾施強暴脅迫罪等分處7月到拘役40日不等徒刑，其中4人雖緩刑，需提供義務勞務，進行法治教育。

判決書指出，黃姓男子(21歲)的蔡姓前女友在手機門號使用問題上，與黃父有爭執，蔡女的王姓男好友（43歲），為了替女方出氣，去年3月率眾前往黃父的烤鴨捲餅店理論，同夥更踼傷黃父腹部，即使警方獲報到場後，王男仍把黃男拉到路旁恫嚇說「警察在場我照樣處理你」，並作勢要衝撞黃男，被警方拉開。

黃男事後愈想愈氣，再向友人劉男(22歲)告狀，劉男表示要幫黃男出氣，兩人計誘蔡女見面，騙稱蔡女有東西放在黃父店內，相約在員林市區知名咖啡連鎖店前見面，劉黃二人知道王男會陪蔡女去，再揪另2名朋友去堵王男。

果然王男載蔡女到咖啡店，蔡女下車後，王男突見黃男與劉男等分持斧頭和空氣槍下車，嚇得留下蔡女，開車狂逃，劉、黃與友人4人分開二車包抄，一路追、一路丟斧頭砸王車，用空氣槍對著王男射擊10多發彈丸，直追到彰化地檢署旁，追了近五百公尺才收手。

法官認為，劉黃等人尋仇約在市區知名咖啡館前的中山路上，為供公眾通行、車輛往來之道路，又持斧頭、空氣槍等兇器聚眾施行強暴脅迫行為，造成公眾危害、恐懼，致生公眾、交通往來危險，持兇器在道路上追逐，對往來公眾所造成的生命身體等危險大增，破壞公共秩序危險程度升高，有加重處罰之必要。