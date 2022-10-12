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外出要注意！北部「3縣市」大雨特報 這些縣市注意強陣風

影／前滑輪溜冰選手自爆遭教練性騷 教長：停職調查中

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導

國內滑輪溜冰今天爆出「Me Too」風波，一名選手10日在個人臉書上以「選手生涯最黑暗的一天」發文，並留下與教練的對話內容，指出過去遭到教練騷擾，要求該名教練公開道歉，且該名教練目前仍是國訓中心的國家隊教練。教育部潘文忠表示，中華民國滑輪溜冰協會已介入調查，目前仍在調查期間，國訓中心也已暫停該教練職務。

該名選手日前在臉書上以「選手生涯最黑暗的一天」留言表示，「最近我的臉書有大量的發文，沒錯，我正處於情緒不安的狀態。執行一些事需要勇氣，即使它需要花上很長的一段時間。未來或許會有很多不同的聲浪，我知道我會記得自己問心無愧。」

她在臉書公開與該名教練的對話紀錄，直指國中時期遭到該名南部數一數二的教練騷擾，甚至觸碰隱私部位，該教練還穿著中華台北隊服，在國外做不雅動作。而這些事件，也造成她那以後直到離開圈子，每次遇到該名教練內心都充滿恐懼，成績也每況愈下，事隔多年後決定鼓起勇氣向該名教練要求道歉，該名教練也在對話內容中承認錯誤，並希望能與該名選手當面談，但遭選手婉拒並持續要求公開道歉。

教育部長潘文忠今天受訪表示，體育署掌握相關訊息後，已即刻請中華民國滑輪溜冰協會對個案疑似遭性騷情形，進行後續調查，近日也會召開紀律委員會，釐清相關事實。

由於全案仍在調查期間，潘文忠說，國訓中心目前已經暫停該名教練的職務，調查期間也靜候調查，後續也會視案情事實，再來做相關處置。

國內滑輪溜冰今天爆出「Me Too」風波，教育部長潘文忠表示，中華民國滑輪溜冰協會已介入調查，目前仍在調查期間，國訓中心也已暫停該教練職務。記者趙宥寧／攝影
國內滑輪溜冰今天爆出「Me Too」風波，教育部長潘文忠表示，中華民國滑輪溜冰協會已介入調查，目前仍在調查期間，國訓中心也已暫停該教練職務。記者趙宥寧／攝影

潘文忠 教育部 性騷擾

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