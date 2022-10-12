擅闖雪山步道挨罰違反比例？二審撤銷原判 擅闖客罰3千元確定

梁姓男子和2名友人未經許可擅闖雪山步道，各被雪霸國家公園管理處罰3000元，梁等提行政訴訟，法院一審以雪霸直接罰最高額3000元不符比例，判處撤銷；二審認為，國家公園法罰則自1972年沿用至今，最高罰3000元顯屬過低無不合，判原判決廢棄，全案確定，梁等均要繳3000元罰鍰。

經查，梁等3人去年8月31日未經許可進入雪霸國家公園生態保護區內雪山步道0.5K，經保七警方舉發由雪霸國家公園管理處各處罰鍰3000元。

梁等3人提行政訴訟，主張雪山入口警示牌懸掛位置不當，他們買票進武陵農場不知還有管制區，且欣賞美景不會特別注意沿途所有招牌文字，在管制區內也沒碰到任何警員、巡查員，卻被記載他們經勸導仍執意上山，實際是誤入後折返，警員才到場。

梁等說，舉發公文登載不實、取締顯有嚴重瑕疵，認為管理員可能見他們進入而故意不勸阻，應是警員、管理員勾結，利用容易使人誤入機會取締，基於法律不能強人所難之法理，他們無故意或過失進入管制區，不應處罰，也主張未破壞一草一木，卻被處最高罰金3000元，有違比例。

雪霸管理處抗辯稱，雪山登山口階梯前有柵欄阻隔民眾進入生態保護區，警示牌懸掛於柵欄上用中英文標示「未取得入園許可請勿進入」標示清楚明確，警員僅協助蒐證紀錄，並無梁等指控偽造文書，依國家公園法第19條各處3000元罰鍰無違誤。

苗栗地院一審勘驗照片，認定警示牌明顯，且人民本即具有知法義務，不得主張不知法律而免除義務，梁等無不能注意卻疏未注意，顯有過失，但考量雪霸沒說明處最高罰鍰理由就各罰3000元，不符比例，有裁量怠惰違法，判處訴願決定、原處分均撤銷。

雪霸不服上訴，表示生態保護區是國家公園內最重要且脆弱區域，且若民眾遇難難即時保護，管制必性要高，具高度公益需高度規範，未經許可進入一律採最高額處罰，是考慮法律授權目的、範圍及社會經濟現狀，並不違反比例。

雪霸說，國家公園法罰鍰金額從1972年至今，罰過輕、過低，無嚇阻效用，相較野保法、文資法，未經許可進入管制區罰鍰遠高於國家公園管理法10倍以上。且梁等該趟旅遊入住梨山賓館3人房，每晚房價高達9000元，且從容購物，3000元金額顯非過高。

台中高等行政法院審酌，國家公園法罰鍰金額至今未修法，經濟水平提升下，法定最高罰鍰金額仍維持1972年立法的3000元，顯屬過低，不合時宜，因此未再細分違犯程度，逕行處以最高額度。