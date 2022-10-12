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上山載友順便竊走台灣扁柏 男遭判1年1月再罰110萬元

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投一名曹姓男子今年7月赴仁愛屯原登山口載友人下山，期間發現附近空地有台灣扁柏，竟自行搬上車，接到友人後下山遇警攔查，東窗事發被逮，南投地院近日依竊取森林主產物貴重木罪，判處曹男1年1月徒刑，併科罰金110萬元。

判決書指出，曹男平時從事食品批發，今年7月4日傍晚載林姓友人去仁愛鄉能高越嶺古道屯原登山口要接李姓友人，抵達該地停車場後，林男下車去登山口等人，曹男在停車場等待時，赫然發現附近一處空地，放著鋸切好的木塊。

曹趨近查看發現是4塊台灣扁柏，見四下無人竟起了壞念頭，趁友人還沒回來，就將4塊總重達125.65公斤的台灣扁柏，全部搬進了後車廂，等李、林兩人回來後，順便將台灣扁柏一起載下山，未料卻在仁愛春陽村某路口前遇到警方攔查。

仁愛警方同日接獲南投林管處通報已在該處埋伏攔截，當場從車內起出4塊台灣扁柏，估計價值約10萬7811元，並將車上3人逮捕送辦，經檢方調查，林姓、李姓男子不起訴處分，曹男被起訴後則於南投地方法院審理時，對犯行坦承不諱。

南投地院法官認為，被告過去未曾受有期徒刑以上刑之宣告，但因一時貪念，致罹刑章，應無再犯之虞，因此依竊取森林主產物貴重木罪，判處曹男1年1個月徒刑，緩刑4年，併科罰金110萬元。

曹姓男子上山載朋友順便竊走逾125公斤的台灣扁柏，遭南投地院判處1年1月徒刑，併科罰金110萬元。圖／南投地檢署提供
曹姓男子上山載朋友順便竊走逾125公斤的台灣扁柏，遭南投地院判處1年1月徒刑，併科罰金110萬元。圖／南投地檢署提供
曹姓男子上山載朋友順便竊走逾125公斤的台灣扁柏，遭南投地院判處1年1月徒刑，併科罰金110萬元。圖／南投地檢署提供
曹姓男子上山載朋友順便竊走逾125公斤的台灣扁柏，遭南投地院判處1年1月徒刑，併科罰金110萬元。圖／南投地檢署提供

南投 停車場 車廂 竊盜

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