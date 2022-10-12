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拉開拉鍊...驚見藥品、快篩劑 女看護衣櫥開起「越南西藥房」
越南籍楊姓女子來台當看護，卻趁國內疫情升溫，從越南集貨出口快篩劑來台，刊上臉書社群發售。移民署到她雇主住處搜查，在她房間的衣櫥，竟發現放滿琳瑯滿目的各種藥品，以及賣剩的快篩劑，連雇主也嚇一跳，不知家裡竟成了「越南西藥房」。
據了解，楊姓女子（39歲）4年前來台當看護，她抓準國內疫情升溫，便透過在越南經營西藥房的妹妹和朋友，以集貨方式，郵寄越南快篩試劑和藥品來台，便在臉書上刊登販賣快篩劑訊息，標榜是越南最高檢驗品質的快篩劑，以每支200元賣給越南同鄉及不特定人。
移民署高雄市專勤隊網蒐發現楊女賣快篩劑，查出她住台中市，動員到她住處查緝，她一拉開房間的衣櫥，移民署人員竟見衣櫥內藥品琳瑯滿目，除了快篩劑還有頭痛藥、藥膏等各種物品，衣櫥宛如西藥房倉庫，雇主也傻眼。楊女稱她不知道在台灣賣藥、賣快篩劑是犯法的。
據了解，楊女於5月間非法集貨72支快篩試劑郵寄入境，在4天就搶購一空，還剩1包7支還沒寄給買家的快劑篩劑，而且她的臉書貼文還吸引數百人按讚，也接到不少預購訂單。
移民睹將楊女函送衛生機關裁罰，另依違反醫療器材管理法，將她移送高雄地檢署偵辦，檢察官偵查終結，考量楊女坦承認罪，要她立悔過書，處分緩起訴。
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