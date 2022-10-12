涉嫌發放物資賄選 竹南鎮聖福里謝姓參選人3萬交保

苗栗地檢署查察選舉不法，竹南鎮聖福里選舉謝姓參選人利用身兼聖福宮副主委身分，涉嫌發放賑濟清寒家庭物資行賄選民，檢察官昨天偵訊後，諭知3萬元交保，他的父親共犯，2萬元交保。

苗栗檢方掌情資，謝姓參選人將聖福宮用以發放賑濟清寒家庭的物資，每份約1500元，贈送具有投票權里民，涉嫌公職人員選舉罷免法投票行賄罪，苗栗地檢署檢察官蔡明峰指揮苗栗縣警察局竹南分局、調查局苗栗縣調查站專案小組偵辦。

專案小組調取相關資料分析，聲請苗栗地方法院獲准，昨天發動搜索，傳喚謝及謝的父親，及8名里民到案說明，訊問後分別以3萬元、2萬元交保，8名選民請回，全案進一步偵辦中。