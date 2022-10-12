警界孝子為替病母煮晚餐 在家加班遭控詐加班費不起訴

桃園市八德分局陳姓、吳姓2名員警因下班後將業務工作帶回家處理，事後報請加班費涉浮報加班費被移送法辦，但桃園地檢署調查，2人分別因為工作性質和家庭因素，無法在辦公室內完成工作，且實際加班也超過每月報請加班費時數上限，訊後認定2人無不勞而獲，全案不起訴處分。

據悉，陳、吳2人在八德分局某科室任職，主要負責收文和後勤業務，因被檢舉前年5月到10月間浮報加班費，分別詐領2.1萬元和1萬餘元的加班費，所以被檢調約談，但2人堅稱沒有犯法，頂多就是行政程序不完備。

陳員辯稱自己主要業務是公文收發、文稿校對和監印，每天有處理不完的信件，一周信件有數百封要寄，又無法在上班時間去郵局，經常得利用下班時間前往，每次耗時約1到1.5小時，有時晚上還得回辦公室校稿，加班早就超過每月20小時的上限。

吳員表示自己負責警用裝備保養送修和油料單據審核，前年5月到7月曾因家人身體不適，將公務帶回家處理，每天約加班1到2小時，並未浮報。

檢方調查，陳員的職務性質特殊，曾經單日得處理70多封信件，而該科室又只有他一人負責收發文，平時上班無法離開座位，堪認必須利用個人下班時間完成的說法可信。而吳員有母親作證，指吳是家中獨子，她生病後行動不便，有賴吳回家幫忙煮晚餐，對於自己疾病造成兒子被調查，她心裡十分難過。