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竹縣議員鄭昱芸詐21萬公款 高院考量「有做事」判3年8月
新竹縣無黨籍縣議員鄭昱芸遭控將吳姓友人母子虛報為公費助理，詐領22萬餘公款，母子出庭作證，鄭昱芸仍否認；新竹地院認為鄭昱芸「犯後毫無悔意，無從輕量刑空間」，依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判刑7年4月、褫奪公權4年，沒收犯罪所得。鄭女上訴，台灣高等法院今改判3年8月，褫奪公權2年，沒收21萬餘元不法所得。
高院審理認為，鄭昱芸利用擔任新竹縣議會第19屆議員的機會，明知2018年12月25日起至2019年8月31日止，沒有實際支薪聘僱吳姓母子擔任公費助理，先後卻將兩人的名冊、遴聘異動表、國民身分證正反面影本交給新竹縣議會，議會承辦人事及出納之職員上當，分別匯款11萬3674元、10萬4575元至吳姓母子郵局帳戶內，再據以開立各人各該年度扣繳憑單，詐取公費助理的補助費總計21萬8249元。
依照吳姓母子一致的證述和實際擔任助理的證言，加上助理們和鄭女的LINE對話紀錄，高院認為證人的證詞可信。
高院認為鄭昱芸利用職務上機會犯詐取財物固不當，考量她擔任議員期間，確實服務縣民而辦理各項地方特色推廣活動，活絡地方社區事務，審酌詐領期間為8個月，取得金額21萬8249元，如果科以最低刑度仍嫌過重，有情輕法重之嫌，因此依刑法第59條規定減刑。本件得上訴。
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