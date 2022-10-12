昔向法官哭窮月收5萬 連千毅遭重判7年今高調要捐5百萬

3年前在高雄掀起「直播主之亂」的連千毅，今被高雄高分院依槍砲、組織犯罪條例等罪判刑7年；另得易科罰金的3項罪刑，合併判1年55天，不得上訴，今他在粉絲頁「蘭庭精品」發聲，稱要捐出500萬做公益，且要上訴到底。但去年他因恐嚇買家，被判刑拘役60天，當時還向法官「哭窮」，稱月收入僅5萬，這次能否守信捐出500萬，外界等著看。

直播主連千毅2019年9月間和寵物店業者鄭又仁網路結怨，雙方陣營在高雄掀起「直播主之亂」大鬧高雄治安，包含連千毅在內，全案共有27人被起訴，連千毅一審被依組織犯罪條例、槍砲等罪，合併應執行刑定7年，他不服上訴，今高雄高分院認一審認事用法無誤，駁回上訴。

「直播主之亂」一審有24人被判刑，其中連千毅與大哥謝育全、槍手張瑛桔等12人上訴；謝育全一審判刑3年10月，併科罰金10萬，槍手張瑛桔判3年10月。上訴二審12人中，僅6人撤銷判決改判，其中4人因涉案情節較輕，宣告緩刑5年。連千毅、謝育全等涉案情節較重6人，上訴均駁回，維持原判。

今連千毅在自己經營的粉絲頁「蘭庭精品」發聲明，稱聽到判決，很平常心，也謝謝三位辛苦的律師，他會在上訴，另還強調將捐出500萬元，來幫忙無力下葬，處理後事的清寒家庭民眾，每戶10萬元補助。

只不過連千毅高調宣稱要捐出500萬做公益，卻與去年一起恐嚇判決中向法官「哭窮」的態度大相逕庭。

根據當時判決，一名郭姓買家購物後要退貨，卻被連千毅傳語音訊息恐嚇，「要駛硬篙的（台語發音，硬碰硬之意），沒關係，我再叫少年仔拿錢去你家親自拿錢給你，你瞭解嗎？你好好看一下FB我是誰」。

隨後又傳送2張內有眾多黑衣人的照片給郭男，稱「你如果要行使什麼7天鑑賞期，你去購物台行使，你如果要告你去告沒關係，現在你家住址電話號碼我現叫少年仔錢拿著，送你2包發財金給你過年」等內容，郭男收到後擔心人身安危，向警方報案。