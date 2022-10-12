出外打拼故鄉阿母嘸人顧 一通電話暖警傳溫情

家住雲林偏鄉的王姓婦女，昨天從北部打電話向飛沙派出所求助，指她母親一人獨居，因工作忙碌平常只以電話關心母親生活，昨早電話無法接通，附近鄰居又都搬走了，求助無門，擔心母親安危，請求警方代為探視，警員張君瑋一口答應趕往尋找王母，並向王女報平安，故鄉傳溫情，王女PO網感謝。

員警張君瑋接到王女從北部來電求助後，馬上到王女位在偏村的老家，找到王母正在家門口整理蚵殼，警方轉達她的女兒來電，找不到媽媽，心急如焚，王母才想起「啊！我剛換手機，不熟悉鈴聲所以漏接電話。」

趕緊找來兒女孝心剛送她的新手機，警察幫忙打開一看，多通未接電話，原來王母切到靜音，才一整天沒接到子女的請安電話。

警察詢問她有身體可否安好，王母笑說，一切安好，只是不會使用新手機。張君瑋還幫她重新設定手機系統並教她如何操作，王母也緊向女兒報平安，電話另一端的女兒接到母親電話才鬆了一口氣。