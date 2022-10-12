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中油煉製事業部再爆弊案 公帳買乳膠枕、電視機帶回家用

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

台灣中油公司前煉製事業部繼前執行長徐漢涉貪後，旗下大林煉油廠黃姓消防課長、林姓油駁駕駛員也被控和廠商勾結，以不實單據核銷，其中林男還將果汁機、電視、乳膠枕夾帶至採購清單，私下帶回家使用，但兩人自首，今雄檢處分緩起訴，並向公庫支付10萬及30萬元。

檢廉調查，黃姓消防課長（60歲）向廠商採購一批2.5吋的鐵氟龍消防栓蓋子，發現效果不錯，於是請盧姓廠商提供5.5吋的鐵氟龍消防栓蓋，供廠區測試，但這次5.5吋成品效果不佳，並未簽辦採購。

盧女為了爭取訂單，花了2萬元開模卻未拿下中油採購案，於是向黃男索討2萬元開模費，黃男為了不讓盧女做白工，於是在盧女提供的紅布條、風向旗等價格灌水，讓原價3萬5000元的採購物品，灌水至5萬1000餘元，多出的1萬6000餘元，用來彌補盧女損失。

不僅於此，大林煉油廠海上作業課林姓油駁駕駛員，也被控採購船員所需品及船舶零件時，製作假單據盜蓋採購承辦人印章，將未採購的過濾器等報公帳核銷，除購入船員用品外，部分款項則向盧女公司偷偷購入乳膠枕、電視機、兒童汽座、果汁機等家用產品，涉貪3萬9155元。

另外，林男因採購工作船上馬達，積欠民間公司馬達餘款約10萬元，另以不實單據核銷，未採購的過濾器等報公帳核銷，待中油將採購款轉入盧女公司帳戶後，再由盧丈夫將10萬餘元現金轉交給林男，用來支付馬達款項，餘款則另採購口罩、涼被等船員用品。

後來黃男、林男兩人在案件曝光前，分別在2019年11月、2020年7月向高雄地檢署、廉政署自首，檢廉偵查後，認為黃、林兩人製作的不實單據，是為償還中油對廠商的欠款，林雖有用公款購入私人用品，但他只是採購需求單位，並非實際採購承辦人，因此認定兩人僅涉偽造文書、詐欺，並未觸犯貪汙治罪條例。

檢方考量黃、林兩人都無前科，犯後態度良好又主動自首深表悔悟，因此偵結後後處分緩起訴，但須向公庫支付10萬、30萬元。至於盧女、周姓丈夫、宋姓媳婦等人，也被處分緩起訴，須向國庫支付5至10萬元。

中油大林煉油廠外觀。本報資料照片
中油大林煉油廠外觀。本報資料照片

中油 偽造文書 貪汙

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