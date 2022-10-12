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宣傳品超過30元即賄選？最高檢：視有無影響投票意願

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

距離年底地方選舉僅一個半月，各地接連傳出賄選情事，最高檢察署今針對候選人宣傳品，是否凡價值30元以上便涉及賄選的絕對標準做出說明，表示30元以是20多年前的標準，關鍵在於是否足以動搖或影響民眾投票意向，此須檢察官就實際案例認定。

最高檢指出，現行「妨害選舉刑事案件例舉」中，有關以「文宣附著於價值新台幣30元以下之單一宣傳物品」之賄選標準，主要在於行賄、給付之標的，主觀上有無行賄意圖及客觀上是否足以動搖或影響有投票權人之投票意願。

因為若死守價值30元的標準，首先在價格認定上易生爭議，例如候選人所送物品價格，是採用建議售價、實際買受價、成本，甚或如自國外進口，是以國外當地價、離岸價或台灣售價，都易有爭議。此外，若有心人將宣傳品化整為零，如專用垃圾袋或小包白米等，雖價值不高，若連續、多日發放，仍有賄選之嫌。

此外，候選人為發放選舉宣導品，必須聘僱工讀生或工作人員，在實務上也容易衍生以發給工作費、活動費、車馬費等走路工而為的賄選問題。最高檢也建議，可參考日本選舉罷免法「任何人均不得以進行有關選舉拉票或使人行使投票或不投票為目的，進行逐戶的登門訪問」的禁止「戶別訪問」規定，如此更能營造對於財力不足或青年從政更公平的環境。

九合一地方選舉將至，法務部與最高檢全力查察防堵賄選情事發生。圖／法務部提供
九合一地方選舉將至，法務部與最高檢全力查察防堵賄選情事發生。圖／法務部提供

賄選 投票 2022大選

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