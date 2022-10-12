錯把回收水當水源 男控台積電員工害他得痔瘡

桃園一名廖姓男子因工作被公司派駐台積電龍潭廠，去年2月發現廠內飲水機接錯管線，錯把回收水、廢水當成水源，怒將高血壓、蕁麻疹和痔瘡等疾病歸咎於水質汙染，指控台積電和飲水機廠商共9名員工過失傷害，但桃園地檢署調查後難認疾病和水質有因果關係，全案最後不起訴處分。

據悉，出問題的飲水機早在去年1月就停用，經調整也銜接到正確水源，但廖男去年2月獲悉此事，主張自己在喝了該飲水機1年多的水，身體經醫院檢測有高血壓、慢性蕁麻疹、黑甲症、大腸息肉、痔瘡和胃食道逆流等傷害，為此指控台積電劉姓副理、郭姓工程師等6人過失傷害，飲水機公司陳姓經理、巫姓工程師等3人也涉犯同罪。

偵訊時，台積電6人分別以「未親自參與管路配置」、「未親自參與安裝」和「飲水機是發包請廠商安裝」等理由辯駁，否認過失責任，去年1月發現水質異常就立即停用，而飲水機廠商3人則強調公司僅單純提供飲水機，水源是台積電提供。

檢方調查，有問題的飲水機雖曾錯接回收水管線，但水質經環保局檢測，與廠內其他2台飲水機水質無異，均符合飲用水標準。另外，廖男雖稱喝了該飲水機的水長達一年多，有重金屬汙染疑慮，但毛髮檢測結果均在正常範圍，無從認定水質有汙染情況。