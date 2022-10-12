快訊

評／橘高校國慶演出 反思台灣功利主義至上的教育

京都橘高校師曝學生愛上台灣 返日飛機上「哭著說不想走」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

錯把回收水當水源 男控台積電員工害他得痔瘡

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名廖姓男子因工作被公司派駐台積電龍潭廠，去年2月發現廠內飲水機接錯管線，錯把回收水、廢水當成水源，怒將高血壓、蕁麻疹和痔瘡等疾病歸咎於水質汙染，指控台積電和飲水機廠商共9名員工過失傷害，但桃園地檢署調查後難認疾病和水質有因果關係，全案最後不起訴處分。

據悉，出問題的飲水機早在去年1月就停用，經調整也銜接到正確水源，但廖男去年2月獲悉此事，主張自己在喝了該飲水機1年多的水，身體經醫院檢測有高血壓、慢性蕁麻疹、黑甲症、大腸息肉、痔瘡和胃食道逆流等傷害，為此指控台積電劉姓副理、郭姓工程師等6人過失傷害，飲水機公司陳姓經理、巫姓工程師等3人也涉犯同罪。

偵訊時，台積電6人分別以「未親自參與管路配置」、「未親自參與安裝」和「飲水機是發包請廠商安裝」等理由辯駁，否認過失責任，去年1月發現水質異常就立即停用，而飲水機廠商3人則強調公司僅單純提供飲水機，水源是台積電提供。

檢方調查，有問題的飲水機雖曾錯接回收水管線，但水質經環保局檢測，與廠內其他2台飲水機水質無異，均符合飲用水標準。另外，廖男雖稱喝了該飲水機的水長達一年多，有重金屬汙染疑慮，但毛髮檢測結果均在正常範圍，無從認定水質有汙染情況。

檢方在查，廖男雖出去健康檢查報告，指身體有高血壓、痔瘡等疾病，但醫院建議事項只有「多吃青菜水果、養成每天排便習慣」和「避免抽菸和刺激性飲食」等語，未提及注意飲用水。此外，廖男健檢時間與知悉接錯管線時間間隔近半年，病歷資料也無從證明疾病是引用飲水機的水導致，難認2者間有相當因果關係，全案因罪證不足不起訴。

廖姓男子去年2月發現台積電龍潭廠飲水機接錯管線，將高血壓、蕁麻疹和痔瘡等疾病歸咎於水質汙染，指控台積電和飲水機廠商共9名員工過失傷害，但桃園地檢署調查後不起訴。記者陳俊智／攝影
廖姓男子去年2月發現台積電龍潭廠飲水機接錯管線，將高血壓、蕁麻疹和痔瘡等疾病歸咎於水質汙染，指控台積電和飲水機廠商共9名員工過失傷害，但桃園地檢署調查後不起訴。記者陳俊智／攝影

飲水機 水質 台積電

延伸閱讀

他4月就停損550元台積電「400再接回來！」 網：至少還有50％要跌

台積電股價跌破400關卡 最低395.5元

戰時讓美方撤離台積電工程師？ 邱國正駁：沒有這種兵推劇本

零股周年慶來了？台積電今現3字頭 網曝：還有得跌 380點不遠

相關新聞

24年前殺台日混血少女 她拿劉邦友追訴時效規定要大法官給說法

林姓台日混血少女24年前到檳榔攤打工遭殺害焚屍，檢警前年重啟調查發現是經營檳榔攤的情侶檔潘子鑑、陳諭詩，夥同一樣在檳榔攤...

錯把回收水當水源 男控台積電員工害他得痔瘡

桃園一名廖姓男子因工作被公司派駐台積電龍潭廠，去年2月發現廠內飲水機接錯管線，錯把回收水、廢水當成水源，怒將高血壓、蕁麻...

「直播主之亂」連千毅重判7年 涉案27人下場全曝光

直播主連千毅2019年9月間和寵物店業者鄭又仁網路結怨，雙方陣營在高雄掀起「直播主之亂」大鬧高雄治安，包含連千毅在內，全...

拒絕升旗記警告官司敗訴 學生再為「800元停車費」告東華大學

東華大學學生陳旻傑曾因高中時期拒絕升旗遭記3支警告，提訴訟抗罰確定敗訴；他也不服在東華大學停車，被收取一年400元的停車...

非要到不可！婦人吃小火鍋未獲贈回饋點數 四度鬧場罰3千

段姓婦人去小火鍋店消費，以LINEPAY結帳未獲贈回饋點數，四度找店家理論，依違反社會秩序維護法送辦；台北地院調查，段婦...

宣傳品超過30元即賄選？最高檢：視有無影響投票意願

距離年底地方選舉僅一個半月，各地接連傳出賄選情事，最高檢察署今針對候選人宣傳品，是否凡價值30元以上便涉及賄選的絕對標準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。