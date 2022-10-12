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移民署嘉義專勤隊逮12名失聯移工 肇逃通緝那位難躲這裝置

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

移民署嘉義縣專勤隊聯手嘉縣警察局，日前兵分多路，分別在民雄、東石、布袋等鄉鎮市偏遠廢棄工廠、工寮等處所，查獲10名男生2名女生，共12名非法打工的越南、印尼移工，其中有名越南男移工騎機車肇事逃逸，被移民官用「行動身分辨識設備」比對指紋查證識破。

專勤隊深入追查3名非法雇主，查獲1名非法越南移工是肇事逃逸被南檢發布通緝的對象，逮捕歸案，失聯移工來台打工，有的當鐵工，有的做太陽能板，謊稱合法裝淡定，移民官用行動查驗身分工具全都露。

專勤隊循線前往偏遠地區廢棄工廠勘查，鄰近人煙稀少，看似廢棄許久，移民官以為線報有誤，埋伏蒐證鎖定可能出入時間，掌握多名外籍人士居住，聯手警方以優勢人力突襲，發現多名越南移工在內吃飯聊天。

見移民官詢問身分，他們淡定謊稱合法移工，經驗老道的移民官立刻拿出移民署獨家利器「行動身分辨識設備」，比對指紋查證身分，失聯移工身分一覽無遺，無奈坦承失聯後，藏匿四處打零工，肇逃通緝移工，以為躲藏廢棄工廠夠隱密，沒想到還是栽在移民官，專勤隊將非法移工帶回調查收容，非法雇主依違反就業服務法函送勞政機關裁罰。

移民署嘉義縣專勤隊聯手嘉縣警察局兵分多路，分別在民雄、東石、布袋等鄉鎮市偏遠廢棄工廠、工寮等處所，查獲10名男生2名女生，共12名非法打工的越南、印尼移工。記者魯永明/翻攝
移民署嘉義縣專勤隊聯手嘉縣警察局兵分多路，分別在民雄、東石、布袋等鄉鎮市偏遠廢棄工廠、工寮等處所，查獲10名男生2名女生，共12名非法打工的越南、印尼移工。記者魯永明/翻攝
移民署嘉義縣專勤隊聯手嘉縣警察局兵分多路，分別在民雄、東石、布袋等鄉鎮市偏遠廢棄工廠、工寮等處所，查獲10名男生2名女生，共12名非法打工的越南、印尼移工。記者魯永明/翻攝
移民署嘉義縣專勤隊聯手嘉縣警察局兵分多路，分別在民雄、東石、布袋等鄉鎮市偏遠廢棄工廠、工寮等處所，查獲10名男生2名女生，共12名非法打工的越南、印尼移工。記者魯永明/翻攝
移民署嘉義縣專勤隊聯手嘉縣警察局兵分多路，分別在民雄、東石、布袋等鄉鎮市偏遠廢棄工廠、工寮等處所，查獲10名男生2名女生，共12名非法打工的越南、印尼移工。記者魯永明/翻攝
移民署嘉義縣專勤隊聯手嘉縣警察局兵分多路，分別在民雄、東石、布袋等鄉鎮市偏遠廢棄工廠、工寮等處所，查獲10名男生2名女生，共12名非法打工的越南、印尼移工。記者魯永明/翻攝

移民署 移工 越南 通緝

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