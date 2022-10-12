「直播主之亂」連千毅重判7年 涉案27人下場全曝光

直播主連千毅2019年9月間和寵物店業者鄭又仁網路結怨，雙方陣營在高雄掀起「直播主之亂」大鬧高雄治安，包含連千毅在內，全案共有27人被起訴，連千毅一審被依組織犯罪條例、槍砲等罪重判7年，他不服上訴，今高雄高分院認一審認事用法無誤，駁回上訴。

「直播主之亂」一審有24人被判刑，各處3月至4年不等徒刑，其中連千毅與大哥謝育全、槍手張瑛桔等12人上訴；謝育全一審判刑3年10月，併科罰金10萬，槍手張瑛桔判3年10月。上訴二審12人中，僅6人撤銷判決改判，其中4人因涉案情節較輕，宣告緩刑5年。連千毅、謝育全等涉案情節較重6人，上訴均駁回，維持原判。

至於涉入「直播主之亂」，與連千毅叫囂的寵物店業者鄭又仁，一審僅依恐嚇危害安全罪判刑6月，得易科罰金，他並未上訴。

根據高雄高分院判決理由，連千毅共涉入槍砲、組織、妨害自由、毀損等6罪，其中組織、槍砲等3罪，分別判刑3年6月至4年徒刑，其餘妨害自由、毀損、強制等3罪，各處拘役55天至6月有期徒刑，均得易科罰金，且不得上訴，槍砲、組織等罪則可再上訴三審。

當時隸屬天道盟太陽會的連千毅跟太陽會苗栗分會長謝育全，兩人有意壯大在天道盟內勢力，連2016年成立「蘭庭精品」，插旗高雄發展他的直播事業，利用直播倉庫當幫派據點，以招募員工等方式吸收成員，若有網友質疑直播賣場商品，連旗下小弟動輒押人至倉庫，開直播公審。

2019年9月17日至19日間，鄭又仁和連千毅起糾紛，鄭不甘遭恐嚇，率眾到連千毅的直播倉庫叫囂、砸門，連千毅不滿，隨即派人先後到倉庫、寵物店打人砸車反擊。

當時雙方一度在18日晚間經牽線和談，但隔日凌晨有網路群組號召集結去直播倉庫挑釁，由於警方擔心雙方演變江湖衝突，派員至連千毅倉庫「守望」，沒料對方不顧警方再場，開車撞門，連千毅、謝育全等人未回擊，便派張瑛桔去鄭又仁寵物店開4槍。