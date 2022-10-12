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台東省道台11線晨運老婦遭機車撞擊 搶救不治
台東省道台11線132公里處，今晨發生1輛雙載機車疑未注意車前狀況，撞擊1名71歲晨運老婦，造成老婦當場失去意識，送醫搶救仍宣告不治。真正肇事原因警方調查釐清中。
警方表示，今天清晨5點半時，2名年輕男子騎機車雙載行經台11線132公里處東河段時，因天色昏暗，加上疑似未注意車前狀況，不慎撞擊1名剛運動完畢返家的蘇姓老婦。
肇事機車重心不穩摔車倒地，2名男子身體多處擦挫傷，老婦則因撞擊力道猛烈，當場失去意識及呼吸心跳，警消獲報趕抵現場時，緊急將3人送醫救治，老婦送往馬偕醫院搶救仍宣告不治。
據了解，肇事的機車，由21歲黃姓男子搭載蘇姓友人準備返回成功鎮家途中，不慎發生這起意外，經警方酒測黃男沒有酒精反應，但是否為天色昏暗或疲勞駕駛所致，警方需再調查。
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