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爸爸懊惱她搶贏親權卻弄死2歲女 高院判母11年10月刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

陳姓女子與蘇姓女配偶失和，加上女兒生父想帶走小孩，她精神不穩、欲尋短。陳女去年4月在淡水住處輕生，並將安眠藥劑摻入果醬內餵女兒，2歲的女兒因一氧化碳中毒而死亡，陳女則被蘇女救回一命。一審依殺人罪判陳女12年徒刑，台灣高等法院今撤銷原判決，改判11年10月刑。

高院審理時，陳女堅稱「頂多是過失致死，不是殺人。」

陳女從事服務業，和張姓男子交往3年多，還生下女兒，因遭對方家暴而分手，為了小孩還對簿公堂。陳女為了有一個健全的家庭，和蘇姓女子登記結婚，但兩人因消費習慣而屢有衝突，關係越來越糟。蘇女會指責陳女在外頭是否有男人？是否又開始吸毒？陳女擔心自己是個不適任的母親，害怕女兒被蘇女搶走，經濟條件不好的她覺得「被困住」，萌生尋短念頭。

2021年4月11日凌晨，陳女將平常吃的安眠藥摻入自製的草莓果醬餵女兒，接著在家中輕生，陳女因服用上百顆藥物而昏睡，女兒則因一氧化碳中毒而死亡。蘇女回家後發現主臥室反鎖，拿備用鑰匙開門，發現小女孩已無生命跡象、陳女昏迷，急忙打119求援。

陳女聲稱原本是想和女兒一起尋短，但因「沒有準備好」就後悔了，她想要澆熄火，但因藥效發作而暈倒，她真的沒想要殺女兒。陳女說，頂多是過失致死，不是殺人。

張姓前男友表示，這起事件是預謀，因為陳女不想把女兒交給他或是蘇女，想要剝奪他或蘇女對小孩的愛，希望法院從重量刑。告訴代理人也指出，陳女的遺書提到絕對不會把女兒留給張家人，可見殺女兒確有可能是為了報復，才藉由母愛之名來行殺人之實。

檢方認為小孩子不是物品，不是陳女想要時就千方百計透過訴訟手段把女兒從生父身邊帶走，自己與蘇女感情出問題，就擅自剝奪女兒往後的人生，況且在輕生前還餵女兒安眠藥，完全阻絕她逃生可能。檢察官批陳女不肯面對過錯，以「受害者」自居，犯後態度惡劣。

高院言詞辯論時，陳女表示自己「後悔了」，但強調沒說過要和女兒一起死。張姓前男友則稱陳女情緒起伏很大，且依賴藥物，當初和他打親權訴訟時，對方贏了，結果竟斷送女兒生命。

高院在審理後，今人認定陳女犯殺人罪，但酌減2月刑期，改判11年10月徒刑。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

陳姓女子攜2歲女兒尋短，台灣高等法院今依殺人罪判她11年10月徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影
陳姓女子攜2歲女兒尋短，台灣高等法院今依殺人罪判她11年10月徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影

殺人 一氧化碳中毒

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