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拒絕升旗記警告官司敗訴 學生再為「800元停車費」告東華大學
東華大學學生陳旻傑曾因高中時期拒絕升旗遭記3支警告，提訴訟抗罰確定敗訴；他也不服在東華大學停車，被收取一年400元的停車費，提行政訴訟要求校方返還800元「不當得利」，台北高等行政法院判他敗訴，全案確定。
陳旻傑就讀花蓮高中時拒絕參加升旗朝會、防災演練，被學校記3次警告，他首度提行政訴訟獲勝，法院撤銷訴願退回重審，但教育部事後仍維持校方處分，陳再提告抗罰卻敗訴確定。
陳旻傑2020、2021年向東華大學辦理車輛識別證，方便在校園停車，2年共繳交800元清潔維護費，但他認為校方未經主管機管核備違法設立停車場並收費，並認為校方訂定的收費辦法無效，提告要求東華大學返還800元。
東華大學指出，陳旻傑是「主動」繳費、申請車輛識別證，既然他明知清潔維護費是每年400元，仍願意申請，認為和校方達成合意；另學校是國立大學，享有大學自治權利，訂定收費辦法於法有據。
花蓮地方法院一審認為，大學生進入校園、駕駛汽車是否需要收費，屬於大學自治範圍，考量校園清潔確實需要經費維護，東華大學制定收費辦法收取費用，納入校務基金自籌收入，並無違法或不當之處，判他敗訴。
陳旻傑不服提上訴，北高行指出，東華大學基於校區安寧、交通安全和秩序，發幾不同識別證管制車輛進入校園的權限，並依識別證種類不同，有不同的清潔維護費收費標準，落實使用者付費。
北高行指出，校方收費辦法給予教師、學生車輛優先進入校園的權利，費用也給予優惠，符合管理成本考量，也具有納管進出車輛的合理性，相關規定也送行政會議審議通過，並在網站公告，應屬合法。
判決指出，校方訂定辦法是為了管理出入校園的汽機車，並為了維護校園環境整潔，收取相當對價，費用屬於利用校園設施的使用規費，與經營停車場業者收費營利情形不同，判陳敗訴確定。
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