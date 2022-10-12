聽新聞
test
0:00 / 0:00
國1沒打方向燈1分鐘收2罰單 違反比例原則法官撤銷1張
張姓男子開在在國道一號北上路段，因變換車道未打方向燈，被後方車輛拍下影像舉發，警方在1分鐘之內連開2張罰單，各罰3千元，張男不服提起行政訴訟。法官認定違反比例原則，撤銷其中1張罰單。
基隆地院判決書指出，張男去年10月27日晚間曾開車行經國道一號北上路段，後來收到警政署國道公路警察局開出的兩張罰單，違規時間分別為12月27日晚間7時30分在國道1號北向7.4公里處；12月27日晚間7時30分在國道1號北向五堵出口匝道，均為「行駛高速公路未依規定變換車道（未依規定使用方向燈）」。
張男不服、主張同一分鐘內卻開了2張罰單，有違道路交通管理處罰條例第85條之1規定，訴請撤銷2件原處分。
交通部公路總局台北市區監理所則指出，經審視檢舉人提供影像，均有違反高速公路及快速公路交通管制規則、道路交通管理處罰條例，舉發無誤，違反道路交通管理行為，應分別舉發、處罰。
但法官審理指出，違規時間均為12月27日晚間7時30分同一分鐘內，兩者相互差距不逾6分鐘，違規地分別位於國道1號高速公路北向7.4公里、國道1號北向五堵出口匝道，兩者相互差距亦未逾6公里，其間均位於高速公路，也未行經任一路口、非在隧道內，違反均是同一條項款之規定。認定違反比例原則，撤銷其中一張罰單。
法官說，以連續舉發方式，對違規事實繼續的違規行為，藉舉發其違規事實次數，評價及計算其法律上的違規次數，以多次處罰遏阻，以防制違規事實繼續發生，此種手段有助於目的的達成，但連續舉發的間隔期間是否過密，以致多次處罰是否過當，仍須審酌是否符合憲法上之比例原則。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言