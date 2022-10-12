快訊

安平古堡不改名！李永得：是兩古蹟合併稱為熱蘭遮堡

大便突然變臭？專家曝日常7種行為「改變腸道菌叢」恐是警訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3年前掀「直播主之亂」大亂高雄治安 連千毅二審仍維持原判7年

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

直播主連千毅2019年9月間和寵物店業者鄭又仁網路結怨，雙方陣營在高雄街頭一連串砸店、開槍，「直播主之亂」形成治安亂象，時任刑事局長的警政署長黃明昭還南下坐鎮，逮捕連千毅、鄭又仁手下，高雄地方法院依組織、槍砲等罪，重判連7年徒刑，今高雄高分院宣判，駁回連的上訴，維持原審判決，仍可上訴。

34歲的連千毅跟謝育全，從2018年7月起就以天道盟太陽會高雄分會名義招募成員，連千毅經營的「蘭庭精品」，也有多名男員工被吸收成為幫派成員，動輒恐嚇網路上酸連千毅的網友，甚至還邀請網友到他倉庫開直播公審。

2019年9月17日至19日間，鄭又仁和連千毅起糾紛，鄭不甘遭恐嚇，率眾到連千毅的直播倉庫叫囂、砸門，連千毅不滿，隨即派人先後到倉庫、寵物店打人砸車。

當時雙方一度在18日晚間經牽線和談，但隔日凌晨有網路群組號召集結去直播倉庫挑釁，由於警方擔心雙方演變江湖衝突，派員至連千毅倉庫「守望」，沒料對方不顧警方再場，開車撞門，連千毅、謝育全等人未回即，便派張瑛桔去鄭又仁寵物店開４槍。

連千毅除與鄭又仁衝突，去年4月質疑謝姓員工與她的女性友人過從甚密，動「家法」蒙眼痛毆，也留言恐嚇兩名批評或嘲諷他的網友，甚至因懷疑網友想騙取他賣的手表，逼該網友到倉庫開直播公審45分鐘。

連千毅在臉書直播販賣名牌精品走紅，檢警獲報疑賣假貨，2018年搜索查扣500多件商品，已鑑定有仿冒品。今年9月6日，連千毅因涉嫌NFT詐騙遭警方逮捕，最後以20萬交保，警方還查獲連千毅聲稱NFT可兌換的鑽石、名錶都是假貨，蘋果手機更是塑膠模型。

直播現場擺滿現金、豪車、名錶是連千毅的風格，去年11月他因恐嚇郭姓網友，被高雄高分院判拘役60天，得易科罰金確定，但他在法院自承月收入僅5、6萬元，還要養兩名未成年子女，對比他鏡頭前多金形象落差極大。

連千毅引發的「直播主之亂」今天二審宣判。翻攝自連千毅臉書
連千毅引發的「直播主之亂」今天二審宣判。翻攝自連千毅臉書
高雄檢警當時追查掀起「直播主之亂」的連千毅與他的「大哥」謝育全（右）。 圖／擷自連千毅臉書
高雄檢警當時追查掀起「直播主之亂」的連千毅與他的「大哥」謝育全（右）。 圖／擷自連千毅臉書

連千毅 直播主 恐嚇 詐騙

延伸閱讀

婚變風波落幕後　連千毅曝與老婆「娜美」對話遭嗆：跟你吃飯毛一堆

連千毅被捕時妻狠酸　一句話洩夫妻關係

連千毅賣假貨被逮　網嗆性感女秘書長瀨昆妮「為什麼你沒被抓」

連千毅交保卻被「刑事局載走」 原來是檢方指示

相關新聞

拒絕升旗記警告官司敗訴 學生再為「800元停車費」告東華大學

東華大學學生陳旻傑曾因高中時期拒絕升旗遭記3支警告，提訴訟抗罰確定敗訴；他也不服在東華大學停車，被收取一年400元的停車...

3年前掀「直播主之亂」大亂高雄治安 連千毅二審仍維持原判7年

直播主連千毅2019年9月間和寵物店業者鄭又仁網路結怨，雙方陣營在高雄街頭一連串砸店、開槍，「直播主之亂」形成治安亂象，...

非要到不可！婦人吃小火鍋未獲贈回饋點數 四度鬧場罰3千

段姓婦人去小火鍋店消費，以LINEPAY結帳未獲贈回饋點數，四度找店家理論，依違反社會秩序維護法送辦；台北地院調查，段婦...

台東省道台11線晨運老婦遭機車撞擊 搶救不治

台東省道台11線132公里處，今晨發生1輛雙載機車疑未注意車前狀況，撞擊1名71歲晨運老婦，造成老婦當場失去意識，送醫搶...

爸爸懊惱她搶贏親權卻弄死2歲女 高院判母11年10月刑

陳姓女子與蘇姓女配偶失和，加上女兒生父想帶走小孩，她精神不穩、欲尋短。陳女去年4月在淡水住處輕生，並將安眠藥劑摻入果醬內...

國1沒打方向燈1分鐘收2罰單 違反比例原則法官撤銷1張

張姓男子開在在國道一號北上路段，因變換車道未打方向燈，被後方車輛拍下影像舉發，警方在1分鐘之內連開2張罰單，各罰3千元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。