3年前掀「直播主之亂」大亂高雄治安 連千毅二審仍維持原判7年

直播主連千毅2019年9月間和寵物店業者鄭又仁網路結怨，雙方陣營在高雄街頭一連串砸店、開槍，「直播主之亂」形成治安亂象，時任刑事局長的警政署長黃明昭還南下坐鎮，逮捕連千毅、鄭又仁手下，高雄地方法院依組織、槍砲等罪，重判連7年徒刑，今高雄高分院宣判，駁回連的上訴，維持原審判決，仍可上訴。

34歲的連千毅跟謝育全，從2018年7月起就以天道盟太陽會高雄分會名義招募成員，連千毅經營的「蘭庭精品」，也有多名男員工被吸收成為幫派成員，動輒恐嚇網路上酸連千毅的網友，甚至還邀請網友到他倉庫開直播公審。

2019年9月17日至19日間，鄭又仁和連千毅起糾紛，鄭不甘遭恐嚇，率眾到連千毅的直播倉庫叫囂、砸門，連千毅不滿，隨即派人先後到倉庫、寵物店打人砸車。

當時雙方一度在18日晚間經牽線和談，但隔日凌晨有網路群組號召集結去直播倉庫挑釁，由於警方擔心雙方演變江湖衝突，派員至連千毅倉庫「守望」，沒料對方不顧警方再場，開車撞門，連千毅、謝育全等人未回即，便派張瑛桔去鄭又仁寵物店開４槍。

連千毅除與鄭又仁衝突，去年4月質疑謝姓員工與她的女性友人過從甚密，動「家法」蒙眼痛毆，也留言恐嚇兩名批評或嘲諷他的網友，甚至因懷疑網友想騙取他賣的手表，逼該網友到倉庫開直播公審45分鐘。

連千毅在臉書直播販賣名牌精品走紅，檢警獲報疑賣假貨，2018年搜索查扣500多件商品，已鑑定有仿冒品。今年9月6日，連千毅因涉嫌NFT詐騙遭警方逮捕，最後以20萬交保，警方還查獲連千毅聲稱NFT可兌換的鑽石、名錶都是假貨，蘋果手機更是塑膠模型。