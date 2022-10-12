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非要到不可！婦人吃小火鍋未獲贈回饋點數 四度鬧場罰3千
段姓婦人去小火鍋店消費，以LINEPAY結帳未獲贈回饋點數，四度找店家理論，依違反社會秩序維護法送辦；台北地院調查，段婦前三次只討公道，第四次搬板凳坐在店內中央，確實藉端滋擾公司行號，裁定罰鍰3000元。可抗告。
台北市警松山分局移送說，2022年4月12日段婦到松山區「築間幸福鍋物」三民店用餐，自認用LINEPAY消費未獲得回饋點數，又質疑店員沒口罩害她染疫，4月26日、4月28日、5月23日、5月27日四度到店喧嘩，違反社維法。
法官勘驗警方移送的光碟顯示，段婦前三次只與店家討論、要求解釋，店員曾詢問段婦有無可以解決的方案，並無證據證明段婦有不理性的舉動，應諭知不罰。
不過，法官再勘驗5月27日的現場監視畫面，光碟顯示，段婦自行拖拉店內椅子到櫃檯前，將椅子放在櫃檯前的走道中央坐在上面，店員請段婦到店外等候，但段婦還是坐在椅子上和主管不停講電話。
法官認為，由監視畫面可知，段婦坐在火鍋店中央，客觀上已妨害公共場所秩序，逾越能容許的合理範圍，違反社維法規定，審酌段婦的違法情節、手段等，裁定她罰鍰3000元。
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