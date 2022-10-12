房東不願租客搬走 在行李內「加料」汙損衣物、棉被判拘役

高雄林姓女房東將房屋租給鄭姓女子，兩人因水電問題發生爭執，鄭女決定不再續租，林女卻在對方搬離當天，將調味料倒入鄭的行李袋中，導致衣物、棉被等物汙損。事後林女挨告，她竟辯稱是不小心滲漏；但因辯詞不被採信，地院審理後，將她依毀損罪，處拘役30天。

判決指出，林女將高雄某大樓10的房屋出租給鄭女居住，因鄭不願續租決定在去年8月30日搬遷；兩人卻在搬遷日發生爭執，林一氣之下在當晚9時，進到屋內，將醬油、香油、葵花油、糖、鹽、味精等調味醬料，倒入對方裝有衣物棉被的行李袋中。

由於袋中裝有上衣、長褲、外套、洋裝、羽絨外套、浴巾、暖冬被等物，遭調味醬料沾染後，無法清洗，造成鄭女損害，換算市值超過8萬元，因此，她憤而報警並對林女提告。

林女則否認毀損犯行，還辯說，當時雙方因水電問題發生爭執，還誣賴她有偷用醬油、味精等調味料，所以把調味料放到打包的袋子內，可能是蓋子沒有蓋好，有漏出來，不是故意毀損。

經查，若調味料裝入袋內後，極易造成衣物汙損，但林女將調味料放入袋中後，直到鄭女發現衣物汙損，這段期間，都無人搬動衣物，並無因搬動或晃動導致調味料在袋內漏逸等情況，與不慎漏逸調味料的情況相違，因此法官不採信林的說詞。