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圖方便手機與金融卡密碼相同 肖小有機可趁盜領12萬元

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣楊姓老翁為方便記憶，將手機與金融卡設為相同密碼，楊姓男子與楊翁攀談借手機時套問出楊翁設同組密碼習性，涉嫌竊得金融卡後，到提款機輸入這組密碼，盜領12萬元得逞，事後楊翁到銀行領錢時發現遭盜領報警，警方循線查獲楊男送辦。嘉義地方法院依竊盜罪判處拘役30日，得易科罰金，可上訴。

現代人幾乎都脫離不了「密碼」，有些長輩記不了那麼多組密碼，單純地以一組密碼運用在生活大小事上，嘉義縣楊姓老翁為方便記憶，就將手機的解鎖密碼與金融卡密碼設定為同組密碼。

去年7月9日上午，從事採茶烘焙茶葉工作約47歲楊姓男子，看到楊翁獨自在民雄鄉某廟宇前涼亭閒坐於是上前攀談，楊男自稱是國內某知名茶行公司主管之子，可以介紹楊翁到茶行擔任茶葉烘焙紀錄員，雙方相談甚歡，楊男稱說忘了帶手機出門向楊翁借手機使用，楊翁不疑有他，並告知手機的解鎖密碼，楊男進一步套問出這組號碼就是楊翁慣用的金融卡密碼，趁楊翁疏於注意之際，涉嫌竊取楊翁銀行提款卡，借故離開後，到附近提款機輸入這組密碼，果然順利盜領出12萬元得逞。

楊男返回廟宇，楊翁問他是否看見金融卡，楊男請楊翁將身上卡片、證件等資料取出後假意幫忙再次核對尋找之際，趁機將金融卡放回後一併交還楊翁，佯稱是因2張卡片黏在一起才沒有發現。當天下午3時許，楊翁持金融卡到銀行欲領款時，發現帳戶內存款遭盜領而報警，警方循線查獲楊男涉嫌從提款機分6次共提領12萬元，依法送辦，嘉義地檢署檢察官偵查起訴。

法官審酌，被告犯後坦承犯行，態度尚可，與告訴人成立和解，並賠償損害，告訴人表明不追究等情狀，量處犯竊盜罪，處拘役30日，如易科罰金，以1千元折算1日。

現代人離不開密碼，就常見的信用卡、提款卡、會員卡等都要有組密碼。照片為示意圖與本案無關。記者李宗祐／攝影
現代人離不開密碼，就常見的信用卡、提款卡、會員卡等都要有組密碼。照片為示意圖與本案無關。記者李宗祐／攝影

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