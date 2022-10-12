聽新聞
test
0:00 / 0:00
圖方便手機與金融卡密碼相同 肖小有機可趁盜領12萬元
嘉義縣楊姓老翁為方便記憶，將手機與金融卡設為相同密碼，楊姓男子與楊翁攀談借手機時套問出楊翁設同組密碼習性，涉嫌竊得金融卡後，到提款機輸入這組密碼，盜領12萬元得逞，事後楊翁到銀行領錢時發現遭盜領報警，警方循線查獲楊男送辦。嘉義地方法院依竊盜罪判處拘役30日，得易科罰金，可上訴。
現代人幾乎都脫離不了「密碼」，有些長輩記不了那麼多組密碼，單純地以一組密碼運用在生活大小事上，嘉義縣楊姓老翁為方便記憶，就將手機的解鎖密碼與金融卡密碼設定為同組密碼。
去年7月9日上午，從事採茶烘焙茶葉工作約47歲楊姓男子，看到楊翁獨自在民雄鄉某廟宇前涼亭閒坐於是上前攀談，楊男自稱是國內某知名茶行公司主管之子，可以介紹楊翁到茶行擔任茶葉烘焙紀錄員，雙方相談甚歡，楊男稱說忘了帶手機出門向楊翁借手機使用，楊翁不疑有他，並告知手機的解鎖密碼，楊男進一步套問出這組號碼就是楊翁慣用的金融卡密碼，趁楊翁疏於注意之際，涉嫌竊取楊翁銀行提款卡，借故離開後，到附近提款機輸入這組密碼，果然順利盜領出12萬元得逞。
楊男返回廟宇，楊翁問他是否看見金融卡，楊男請楊翁將身上卡片、證件等資料取出後假意幫忙再次核對尋找之際，趁機將金融卡放回後一併交還楊翁，佯稱是因2張卡片黏在一起才沒有發現。當天下午3時許，楊翁持金融卡到銀行欲領款時，發現帳戶內存款遭盜領而報警，警方循線查獲楊男涉嫌從提款機分6次共提領12萬元，依法送辦，嘉義地檢署檢察官偵查起訴。
法官審酌，被告犯後坦承犯行，態度尚可，與告訴人成立和解，並賠償損害，告訴人表明不追究等情狀，量處犯竊盜罪，處拘役30日，如易科罰金，以1千元折算1日。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言