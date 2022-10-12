快訊

零股周年慶來了？台積電股價今現3字頭 鄉民喊等等：還有得跌

超難掛名醫／開刀至少等半年！他看診嚴格限號 蝦皮推「專掛」賣場

NASA宣布雙小行星改道測試成功！人類史上首次改變天體運動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男積欠拒酒測18萬元罰款 百萬祖產被查封嚇得秒繳清

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣芳苑鄉67歲洪姓男子拒絕接受酒測遭裁罰18萬元罰鍰，卻拒繳納，被彰化監理站移送執行署彰化分署強制執行，執行署查出他繼承有兩筆面積達422多坪公告現值逾百萬元耕地，日前即派員前往查封土地及作物，洪男知道事態嚴重，隔天立即購買郵政匯票寄交彰化監理站全數清償滯欠罰鍰金額。

執行署彰化分署指出，洪男是在去年5月20日下午4時騎機車行經芳苑鄉芳草路時，被員警攔檢，他因拒絕接受酒精濃度測試，被彰化監理站吊銷駕駛執照並裁罰18萬元。洪男在收到裁決書及執行署彰化分署傳繳通知後，都置之不理，拒不自動繳納。

彰化分署查出洪男名下有因繼承取得兩筆面積合計422餘坪、公告現值總計逾百萬元的耕地，先囑託地政機關辦理查封登記，並指派書記官至耕地現場張貼封條，耕地上則種植蘆筍等農作物。

執行人員隨後前往洪男住處，當場勸他自行繳納，以免繼承取得的祖產耕地及辛苦栽種的蘆筍遭強制執行拍賣，且一旦進入拍賣程序，還要負擔額外衍生地政機關指界、估價師鑑價等執行必要費用，非常不划算。洪男聽了書記官的分析勸諭後，隔日立即購買郵政匯票寄交彰化監理站全數清償滯欠罰鍰金額。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彰化縣芳苑鄉67歲洪姓男子拒絕接受酒測遭裁罰18萬元罰鍰，卻拒繳納，直到執行署祭出查封祖產土地手段，才嚇得繳清。圖／執行署彰化分署提供
彰化縣芳苑鄉67歲洪姓男子拒絕接受酒測遭裁罰18萬元罰鍰，卻拒繳納，直到執行署祭出查封祖產土地手段，才嚇得繳清。圖／執行署彰化分署提供

酒駕

延伸閱讀

「神話」申彗星睡在失竊車輛內 拒酒測遭逮

男子欠費20萬元不繳 台北分署查封重機拍賣

澎湖男不繳55萬酒駕罰款 名下19筆土地慘遭查封

保全公司欠國家464萬卻擺爛 還出招攔截執行署扣押命令

相關新聞

男積欠拒酒測18萬元罰款 百萬祖產被查封嚇得秒繳清

彰化縣芳苑鄉67歲洪姓男子拒絕接受酒測遭裁罰18萬元罰鍰，卻拒繳納，被彰化監理站移送執行署彰化分署強制執行，執行署查出他...

父出拳管教曠課兒 挨告判3月

十六歲吳姓少年學期曠課超過一百節，吳父生氣管教，兩人爆口角，吳父出拳打傷兒子，被兒子提告傷害；高雄地方法院依對少年犯傷害...

死囚釋憲 大法官面臨4爭點

卅四名死刑犯以最高法院「連身條款」聲請釋憲，本報九日獨家專題報導憲法法庭定十月廿四日「閉門」舉行不公開說明會；判決結果攸...

女亂刀砍死99歲父 檢求處重刑

六十三歲吳姓女子今年六月在家和九十九歲父親爭吵，涉持刀弒父後自殘，吳女胞妹回家發現二人倒在房內，送醫後父親身亡，吳女撿回...

死刑犯可能翻盤但不公開 憲法法庭：位子不夠、怕失焦

警員凃明誠、曹瑞傑執勤遭外役監逃犯林信吾刺殺，死刑議題再引爆，但38名早判決定讞的死刑犯遲未伏法，原因竟是「聲請釋憲」。...

選情激烈！這5縣賄選可能性高 刑事局重點支援查賄

年底九合一選舉，警政署評估苗栗、雲林、彰化、宜蘭、南投5縣選情激烈，賄選可能性較高，為避免地方勢力可能干擾查辦，派刑事局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。