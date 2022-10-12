男積欠拒酒測18萬元罰款 百萬祖產被查封嚇得秒繳清

彰化縣芳苑鄉67歲洪姓男子拒絕接受酒測遭裁罰18萬元罰鍰，卻拒繳納，被彰化監理站移送執行署彰化分署強制執行，執行署查出他繼承有兩筆面積達422多坪公告現值逾百萬元耕地，日前即派員前往查封土地及作物，洪男知道事態嚴重，隔天立即購買郵政匯票寄交彰化監理站全數清償滯欠罰鍰金額。

執行署彰化分署指出，洪男是在去年5月20日下午4時騎機車行經芳苑鄉芳草路時，被員警攔檢，他因拒絕接受酒精濃度測試，被彰化監理站吊銷駕駛執照並裁罰18萬元。洪男在收到裁決書及執行署彰化分署傳繳通知後，都置之不理，拒不自動繳納。

彰化分署查出洪男名下有因繼承取得兩筆面積合計422餘坪、公告現值總計逾百萬元的耕地，先囑託地政機關辦理查封登記，並指派書記官至耕地現場張貼封條，耕地上則種植蘆筍等農作物。

執行人員隨後前往洪男住處，當場勸他自行繳納，以免繼承取得的祖產耕地及辛苦栽種的蘆筍遭強制執行拍賣，且一旦進入拍賣程序，還要負擔額外衍生地政機關指界、估價師鑑價等執行必要費用，非常不划算。洪男聽了書記官的分析勸諭後，隔日立即購買郵政匯票寄交彰化監理站全數清償滯欠罰鍰金額。