父出拳管教曠課兒 挨告判3月

高雄地院審理後，判吳父有期徒刑3月，不得易科罰金。記者張議晨/攝影 十六歲吳姓少年學期曠課超過一百節，吳父生氣管教，兩人爆口角，吳父出拳打傷兒子，被兒子提告傷害；高雄地方法院依對少年犯傷害罪，判吳父三月有期徒刑，因兒童及少年福利法加重徒刑，不得易科罰金。法界人士說，除非上訴獲緩刑或聲請易服社會勞動，否則吳父必須入監服刑。此案上訴時若吳父獲兒子諒解，還是有機會宣告緩刑，免入監。

兒福聯盟政策中心資深主任李宏文說，家暴案多是建立在權力不對等，若父親向兒子道歉，換取免坐牢機會，過於簡化背後成因，父子關係並不會因道歉就沒事。此案父子衝突起因是孩子曠課，應由校方、社福單位介入輔導，對症下藥，父子關係才能真正修復。

判決指出，去年十二月廿日吳父發現十六歲兒子曠課超過百節，兩人在家中爭吵，吳父出拳揮向兒子頭部，兒子頭部、臉上多處擦挫傷及瘀腫。

事後少年持醫院驗傷單、家暴通報表，報警對父親提告傷害，吳父也因動手施暴，父子關係鬧僵，至今未取得兒子諒解。檢方偵結後，依成年人對少年犯傷害罪起訴，聲請簡易判決。

傷害罪刑度為五年以下，因少年未成年，依兒童及少年福利法規定，吳父行為要加重一半其刑，加重後本刑超過五年，依法不得易科罰金。高雄地方法院簡易庭審酌後，依傷害罪判吳父三月徒刑。此案還可上訴。

律師郭晏甫說，此案父親動手造成兒子受傷，已超出合理管教範圍；父親除可上訴爭取緩刑，也可向檢方聲請易服社會勞動，不用入監。