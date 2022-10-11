死刑犯可能翻盤但不公開 憲法法庭：位子不夠、怕失焦
警員凃明誠、曹瑞傑執勤遭外役監逃犯林信吾刺殺，死刑議題再引爆，但38名早判決定讞的死刑犯遲未伏法，原因竟是「聲請釋憲」。其中，有34名死刑犯以最高法院俗稱的「連身條款」聲請，憲法法庭24日開不公開說明會，為年底大選投下震撼彈。外界質疑會議過程不公開，司法院今澄清因既有空間難以容納聲請人與訴訟代理人，也不利聚焦。
憲法法庭表示，除憲法訴訟法第5章總統、副總統彈劾案件及第六章政黨違憲解散案件外，不一定要行言詞辯論，憲法法庭可以視案件性質，採最能夠充分討論並獲取相關裁判重要資訊的適當程序。
因本案併案審理的聲請案多達46件，憲法法庭表示既有場地難以容納所有聲請人和訴訟代理人，且目前又在防疫期間，場地難覓；如果聲請人都到場，也不利聚焦爭點。為確保未到案的聲請人陳述意見權利，他們可以用書面的方式向憲法法庭陳述意見。
憲法法庭表示，「說明會」之前是以司法院大法官審理案件法第13條第1項規定為依據；憲法訴訟法今年1月4日施行後，包括肇事駕駛人受強制抽血檢測酒精濃度案、偵查中辯護人在場筆記權等之救濟案、改定親權事件暫時處分案（台義案）都是採說明會方式進行，加上考量相關因素，因此只通知擇定範例的聲請人出席。
有法官認為，「連身條款」案牽涉國人最在乎的死刑是否翻盤議題，拿義大利商人與詹姓空姐爭女案來類比，一般國人恐難接受。
司法院釋字第178號解釋文闡釋「刑事訴訟法第17條第8款所稱推事曾參與前審之裁判，係指同一推事，就同一案件，曾參與下級審之裁判而言。」而過去最高法院23年抗字第440號要旨稱「刑事訴訟法第25條所稱推事於該案件曾參與前審者，於上訴審應自行迴避，係指推事於下級審曾參與該案審判，即不得再參與上訴審審判，法文規定本極明瞭.....經本院發回更審，此種更審程序，由同一審級之第二審行之，原法院前次參與審判之推事，此次復參與更審，核與上開法條，並無違背。」
一名法官表示，過去法官們都認為連身條款並不違法，且要迴避指的應該是有直接聯繫關係才算；與審判事務有關係的解釋，如陳水扁總統曾質疑台北地方法院刑事庭分案要點第10點及第43點規定牴觸憲法所保障的人民訴訟權，但釋字第665號解釋也認為未違憲。不過憲法法庭既然受理釋憲，就代表有一些大法官有不同意見。
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