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持刀刺還放火燒…他殺情敵辯這句 死者母怒：你明明要他死

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

男子洪振凱因不滿胡姓女友與他分手後與葉姓男子交往，去年12月29日凌晨，涉嫌持刀刺殺葉還放火燒他。台南地方法院今天開辯論庭，洪表示，他找葉死想好好將話講完，沒有殺人犯意，當庭下跪向死者家屬磕頭。南檢檢察官認洪行凶手段凶殘，且犯後無悔意，向法官建議判處死刑

法官問洪：「你說你沒有殺人的故意，為何刺1刀後，又再刺6刀？」洪說，他只知刺了1刀，因為戴安全帽，不知道到底有沒有刺到他。死者母親聞言，當庭大吼「你胡說，你明明就是要讓他死」，當庭痛哭失聲。她說，每個孩子都是父母的心頭肉，要養大一個孩子，要花費多少心思與精神，你還放火燒人，兒子入殮時無法穿衣服，法官大人要替我們作主，要判他死刑，這種人不能讓他出來。

葉家屬委任律師說，洪至今仍毫無悔意，推諉卸責，竟想將責任推給無法為自己辯解的死者。檢察官表示，研判洪事先策謀殺害死者，案發前已屢次不法騷擾死者，案發時已準備刀子，有殺人犯意。雖然洪曾寫過2封道歉信給法官，就是沒寫給家屬，也沒道歉。

檢察官認為，洪持刀面對赤手空拳的葉，葉負傷掙脫後，應立刻跑走，不可能攻擊洪，反而是洪仍持刀繼續刺殺葉。至於放火焚燒葉部分，洪認為葉可能還沒死，放火燒死人。洪犯罪所生損害，對死者家屬而言甚鉅，活著的人被火燒死，那是有多麼痛苦。

法官最後問洪還有沒有意見？洪說，他後悔， 他真的很後悔，他知道犯的錯無法彌補，自己有一個小孩，知道失去孩子，父母會很痛苦，只能道歉。

台南地院今天開庭辯論洪振凱涉嫌殺人案。聯合報系資料照
台南地院今天開庭辯論洪振凱涉嫌殺人案。聯合報系資料照

殺人 檢察官 死刑

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