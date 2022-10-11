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夜店殺警案 曾威豪、劉芯彤各被判刑8年下週發監

中央社／ 台北11日電

喧騰一時的台北巿夜店殺警案，主嫌曾威豪、劉芯彤各遭判處有期徒刑8年定讞。台北地檢署日前已發出傳票，通知曾威豪、劉芯彤18日到案發監執行。

全案起於，曾威豪、劉芯彤於民國103年9月13日凌晨在台北市松壽路某夜店與安管人員發生衝突，蕭叡鴻（判刑13年定讞）糾眾前往尋釁鬥毆；員警薛貞國得知後到場處理，遭曾威豪等「中山好青年」群組成員圍毆致死。

台灣高等法院於106年12月28日針對曾威豪等68名被告作出二審判決，曾威豪等40人被依聚眾鬥毆致人於死罪判刑，其中曾威豪判刑10年，劉芯彤判刑9年，另28人則以在場助勢罪判刑。

68名被告中，林立凡上訴三審於107年3月被駁回，判刑9年定讞，成為此案首名定讞的被告。

案件經一審、二審及三審部分定讞、部分發回；發回部分由高院更一審審理，於去年5月10日宣判。

高院更一審認為，曾威豪等人與薛貞國不認識、沒有恩怨，欠缺殺人動機，主觀上沒有殺人意思，認定曾威豪、劉芯彤等人行為，應以共犯聚眾鬥毆致人於死罪論罪，撤銷改判有期徒刑7年至10年6月不等。

曾威豪、劉芯彤等9名被告均提起上訴，最高法院認為更一審論罪、量刑均無違法，日前駁回上訴定讞。

曾威豪、劉芯彤各被判刑8年確定，其餘7名判刑定讞的被告與刑度分別是，王俊傑7年2月、張昱謙7年、樊豪7年6月、葉品成10年6月、張繼誠7年4月、劉瀚陽7年2月、王思凱8年。

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