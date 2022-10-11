獨／雙桶屍案主謀二審翻供 求「量刑前社會調查」拚逃死

徐德益等人涉殺蔡姓少女、黃姓男子後裝桶藏屍，一審徐遭判處死刑。圖／翻攝照片

雙桶屍案主嫌徐德益等人涉殺人藏屍，徐一審被判死刑，全案上訴二審後，今天下午台中高分院開庭，徐針對一審殺死蔡姓少女、黃姓男子的部分，都做出爭執，辯稱一審認定的犯罪事實，與實際狀況有出入，另外，徐的辯護律師，也向法官提出「量刑前社會調查」鑑定的需求，受命法官諭令將與合議庭評議後決定。

徐德益等人涉雙桶屍案，今天下午在台中高分院開庭，由受命法官林清鈞審理，法官針對徐等多名被告，逐一釐清犯罪事實，其中徐針對殺害蔡姓少女、黃姓男子部分，都有做出爭執，法官也質疑，此案歷經法官調動，之前8月9日開庭時，徐與辯護人都對犯罪事實不爭執，為何歷經法官調動後，才又針對犯罪事實做出爭執。

徐的辯護律師表示，全案在一審時，其實就有針對犯罪事實爭執，但未被一審合議庭認定，全案上訴二審後，才會在準備程序時，提出爭點，不是翻供，另外也聲請「量刑前社會調查報告」的鑑定，希望由嘉南療養院鑑定。

徐德益辯稱，犯下殺害蔡姓少女部分，他不否認，但實際案情與一審認定的事實有落差。另外，一審指控他指使其他共犯，殺害黃姓男子部分，他也否認，與黃男不認識，當初在法院外押人，是林宥廷犯下的，林犯案時，他人在另輛車上，與王閔正、陳姓少女一起，是林打電話給他，要王去幫忙抓人，他才轉告王，而黃在養狗場被林等人開槍殺害時，他也不在場，「僅有聽到槍聲」。

公訴檢察官說，被告到嘉南療養院鑑定，路途遙遠，有人犯戒護問題。另外，被告的智識程度、品行等情狀，「有無鑑定必要」。

受命法官表示，有關全案是否作「量刑前社會調查報告」的鑑定，抑或是嘉南療養院有無專業能力鑑定，是否有做出類似鑑定，希望辯護律師能提供相關資料，在7日內補正，另外是否送嘉南療養院，還是檢方所說草屯療養院，還是依職權送台大鑑定，都將與合議庭評議後決定。

徐德益桶屍案喧騰一時，全案在今年4月間在台中地院宣判，徐被判處死刑，同夥王閔正配合徐造成2人死亡、林宥廷聽命徐拿槍射殺黃頭部，二人判無期徒刑；張集喬、童睿明、宋文達及趙子真，提供場地拘禁、注射毒針及協助棄屍，各判12年8月至19年6月不等徒刑。