兒曠課百節父出拳教訓被判3月 不想坐牢只剩「這條路」

高雄一名吳姓父親因就讀高中的兒子曠課超過百節，在家中管教時出拳打傷兒子，反被愛子提告傷害，被高雄地院判刑3個月。吳父依兒少法加重徒刑後，因本刑已超過5年，依法不得易科罰金，吳父雖仍可上訴，但法界認為，除非吳父向兒子道歉，獲得諒解，上訴換取緩刑機會才可能不用入監。

判決指出，就讀高中的吳男，去年12月20日被父親發現曠課超過100節，兩人於是在家中爆發爭吵，吳父質疑兒子不服管教，氣不過於是出拳揮向兒子頭部，兒子閃躲不及，頭部、臉上有多處擦挫傷及瘀腫。

兒子不滿父親動手，報警後持醫院驗傷單、家暴通報表等資料，對父親提告傷害，吳父因動手施暴，父子關係鬧僵，至今也未取得兒子諒解。檢方偵結後，依成年人對少年犯傷害罪起訴，並聲請簡易判決。

刑法傷害罪可處5年以下徒刑、拘役或50萬元以下罰金，但吳父動手時，兒子還未成年，依兒童及少年福利法規定，吳父行為要加重2分之1其刑，經加重後，因本刑超過5年，依法不得易科罰金，高雄地方法院簡易庭審酌後，依傷害罪判吳父3月徒刑。此案還可上訴。

律師郭晏甫表示，傷害罪屬告訴乃論，兒子未在偵查階段和解、撤告，父親因此被簡易庭判刑3月，除非吳父向兒子道歉，獲得諒解，上訴換取緩刑，否則若依原本刑度，吳父需要入監3個月；不過他也可以向檢方聲請易服社會勞動，社會勞動無本刑限制，可以繼續維持家庭功能。

郭晏甫說，父母對未成年子女有保護及教養義務，但處罰原則仍不能超過比例原則，此案父親動手造成兒子受傷，以社會常理來看管教已超出合理範圍，加上父親偵查、審理時均未取得兒子諒解，法官才會依法判刑；另外，依兒少法規定，成年人若對未成年有身心虐待等情況，社政單位可處6至60萬元罰鍰。

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