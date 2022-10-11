越南女在台當密醫！豐胸隆鼻月入50萬 「一事」露餡遭逮

越南裔吳姓女子自學美髮美容，去年10月起在桃園設立私人工作室從事密醫，替客人豐胸、隆鼻、割雙眼皮等醫美行為，更在臉書大打廣告，移民署新北市專勤隊接獲檢舉，今年4月持票搜索、拘提，依違反藥事法及醫師法送辦；吳女上月獲檢察官緩起訴處分，向公庫繳交36萬元並參加法治教育。

新北專勤隊指出，吳女（37歲）在桃園某社區大樓私設預約制的醫美工作室，獨自從事豐胸、隆鼻、割雙眼皮及施打玻尿酸與肉毒桿菌等醫美行為，有民眾慕名前往消費，不滿意割雙眼術後效果，向吳女求償，卻慘遭封鎖，憤而檢舉，因此著手調查。

新北專勤隊經數月蒐證，確認違法事實，今年4月向桃園地檢聲請拘票、桃園地院聲請搜索票，會同桃園衛生局執法，果然人贓俱獲，查獲大批醫美工具，包含玻尿酸、肉毒桿菌、麻醉劑、人工假體、縫線、針具、手術刀械及雷射除毛機等證物，警詢後依違反藥事法及醫師法送辦。吳女9月間獲檢方緩起訴處分，需向公庫繳交處分金36萬元及參加法治教育。

新北專勤隊調查，吳女於2005年結婚來台，一邊當洗碗工一邊學習紋眉及美容美髮，於2017年先在越南私設醫美工作室，於2021年10月將工作室轉移來台，透過臉書分享手術畫面來招客；每月約有10名客戶，多是越南同鄉，粗估月收入50萬元以上，不法獲利逾300萬元。

吳女警詢時坦承從事密醫，透露「收費標準不公開，私訊詢價時才報價」，如注射玻尿酸豐胸300cc開價10萬元，豐唇手術開價1萬6000元，還說「價錢都會拉高，讓他們殺價」。