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「沃草」創辦人、社運醫師柳林瑋猥褻判8月 宜蘭發監

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

曾活躍於太陽花運動的「沃草」創辦人、社運醫師柳林瑋，2017年4月間因在座車上強吻年輕女子，上月遭最高法院依強制猥褻罪判刑8月定讞。台北地檢署原已通知柳林瑋報到入監服刑，但他已早一步聲請囑託宜蘭地檢署代執行獲准，近日將自行前往宜蘭監獄發監執行。

柳林瑋先後因在洪仲丘事件中，發起公民1985聯盟及參與太陽花運動成名。2015年他先藉著演講認識被害人，後來又在2017年4月15日，利用被害人對他的仰慕，佯稱自己近來成立醫療性臉書粉專「美的好朋友」，可以替被害人介紹工作相約見面。

隔天下午，柳林瑋開車載被害人時，竟開口表示自己到台北建國中學校園散步閒聊，不久遇雨返回車內，柳林瑋竟藉口精神緊張、壓力大，希望被害人可以抱抱支持，卻趁機強吻女方5、6秒，直到遭被害人推開才罷手。

高等法院認定，柳林瑋為逞私慾，未尊重被害人個人意願，恣意違反其意願妨害其身體及性自主決定權之行使，且犯後無悔意，依強制猥褻罪判刑8月。經最高法院上月8日駁回上訴，全案確定。

柳林瑋強制猥褻女子遭判刑8月定讞，近日將前往宜蘭監獄發監執行。記者王宏舜／攝影
柳林瑋強制猥褻女子遭判刑8月定讞，近日將前往宜蘭監獄發監執行。記者王宏舜／攝影

猥褻 宜蘭 太陽花

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