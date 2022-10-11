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桃檢執行有瑕疵 酒駕三犯躲牢獄
桃園一名張姓男子去年7月酒駕被判刑5月，因累犯達三次被檢察官發監執行，但他主張自己是家中經濟支柱，尚有老幼要照顧，犯後也接受酒癮戒治，由妻子向桃園地院聲明異議，終獲撤銷處分。
張男的妻子指出，自己患有心、腦血管疾病，身體不佳，張男是家中唯一經濟支柱，2名就讀國小的子女和年邁雙親皆由他扶養，入監服刑已導致家庭無法生存，請求法院考量張男家庭環境背景及就醫情況，給予易科罰金機會。
法院調查，張男在2018年、2019年和2021年間三度酒駕，被分判2月、3月和5月刑期，前二次均易科罰金，最後一次則是在今年8月入監。高檢署雖然研議受刑人5年內3度酒駕原則上不准易科罰金，但容有例外存在，檢察官仍可斟酌個案情況予以適當處分。
法院認為，張男8月報到執行時，已檢附西醫就診資料，敘明正在接受酒癮戒治，聲請准予易科罰金，但檢察官仍以「受刑人未提出任何不能入監之證據」否決張男聲請，裁量難謂允當；法院最後認為檢察官執行指揮有瑕疵，因此撤銷處分，但後續處分仍由檢察官執行指揮。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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