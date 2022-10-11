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趁人醉倒路邊呼呼大睡 男下手行竊洗劫被逮
台北市一名潘姓男子，本月3日凌晨時分，趁著醉倒在路邊的張姓男子不備，伸手偷走張男身上的三星手機，等到1小時後張男醒來才發現手機遭竊報警；警方獲報追查，透過手機定位尋到潘男，人贓俱獲。
警方表示，有竊盜前科，平時打零工維生的潘男（48歲），本月3日凌晨零時許，在萬華區和平西路上的公車站，見到張男（42歲）倒臥在路邊呼呼大睡，潘賊心一起，就伸手偷走張口袋內的三星手機。
等到1個小時後，張男才緩緩醒來，發現手機不見，向警方報警；萬華分局康定路派出所員警調閱監視器確認，發現潘男不斷在張男身邊徘徊，形跡可疑，再輔以手機定位循線追查，半小時內就在萬華區西藏路一帶的巷弄內，查緝潘男到案。
潘供稱，是見到張男躺在路邊，手機看起來有價值他才行竊。警詢後依竊盜罪嫌送辦。
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